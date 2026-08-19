Nemrut Dağı'nda biyokaçakçılığa caydırıcı yaptırım: iki yabancıya 1,4 milyon lira ceza

Bakanın açıklaması:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yapan şahıslar hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yumaklı, ilgili mevzuat kapsamında iki yabancı uyruklu kişiye toplam 1,4 milyon lira idari para cezası verildiğini bildirdi.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan açıklamaya göre, DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü eş güdümünde yürütülen işlemde ele geçirilen canlılar arasında 16 çekirge bulunuyordu. Ele geçirilen bu canlılar kayıt altına alındıktan sonra yeniden doğaya bırakıldı. Bakan Yumaklı, biyokaçakçılığa karşı kararlılık mesajı vererek alanda denetimlerin sürdüğünü belirtti.

koruma vurgusu ve yaptırımın önemi:

Yumaklı'nın paylaştığı ifadelere göre bakanlık, doğal mirasın korunmasına öncelik veriyor ve mevzuatın öngördüğü yaptırımları uyguluyor. Bakanın açıklamasında, ülkemizin ekolojik zenginliğinin korunması amacıyla kurumsal iş birliği ile biyokaçakçılığa göz açtırılmayacağı vurgulandı. Bu tür müdahalelerin hem caydırıcı etkisi hem de ekosistemin zarar görmesinin önlenmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Yetkililer, milli parklar ve korunan alanlarda izin dışı tür toplama faaliyetlerinin tespiti halinde hızlı müdahale edildiğini ve hukuki süreçlerin işletildiğini ifade etti. Uygulanan ceza ve ele geçirilen örneklerin doğaya iadesi, koruma politikalarının hem yaptırım hem de restorasyon bileşenlerini yansıtıyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, "DOĞAL MİRASIMIZ NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI'NDAN İZİNSİZ ŞEKİLDE TÜR TOPLAYICILIĞI YAPAN 2 YABANCI UYRUKLU ŞAHSA, İLGİLİ MEVZUATIMIZ KAPSAMINDA 1,4 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK" DEDİ.