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Aliağa Petkimspor genç pivot Osman Nurveren ile geleceğe yatırım yaptı

Aliağa Petkimspor, Bursaspor'dan 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren ile 3 yıllık sözleşme imzaladı; oyuncu 2025-2026 Türkiye Gençler Ligi Normal Sezon MVP'si seçilmişti.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aliağa Petkimspor genç pivot Osman Nurveren ile geleceğe yatırım yaptı

transfer duyurusu:

Aliağa Petkimspor, son olarak Bursaspor forması giyen 19 yaşındaki pivot Osman Nurveren'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, oyuncunun genç yaşına rağmen dikkate değer başarılar sergilediğini vurguladı.

transferin detayları:

2007 doğumlu olan Osman Nurveren için kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Nurveren, 2025-2026 Türkiye Gençler Ligi'nde Normal Sezon MVP'si seçildi ve Sezonun En İyi Beşi'nde yer aldı.

altyapı ve uzun vadeli plan:

Kulüp açıklamasında, altyapıya ve Türk basketbolunun geleceğine yönelik yatırımlarını sürdürdükleri ve genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam edecekleri belirtildi. Açıklamada, "Osman Nurveren'e formamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, ailemize hoş geldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ALİAĞA PETKİMSPOR, OSMAN NURVEREN’İ KADROSUNA KATTI (SOLDAKİ ALİAĞA PETKİMSPOR GENEL MENAJERİ LEVENT TÜRKNAS, SAĞDAKİ İSE OSMAN NURVEREN)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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