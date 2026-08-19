Van’da bisiklet yolları günlük hayatı ve sektörü hareketlendirdi

Yeni bisiklet yolları: güvenlik ve kullanım artışı

Van’da yaz mevsimi boyunca hayata geçirilen yeni bisiklet yolları, kent genelinde bisiklet kullanımına olan ilgiyi artırdı. Güvenli sürüş imkanının artmasıyla birlikte bisikleti ulaşım, spor ve hobi amacıyla kullanan vatandaşların sayısında artış gözlemlendi.

Gözlemlerde, bisiklet altyapısının tamamlanması ve ayrılmış güzergahların çoğalmasının vatandaşlara sunduğu güven duygusunun kullanımı yaygınlaştırdığı görüldü. Bu süreç, hem günlük ulaşımda hem de hafta sonu aktivitelerinde bisiklet tercih edenlerin sayısını etkiledi.

Yerel sektör temsilcisinin gözlemleri:

Yaklaşık 25 yıldır Van’da bisiklet sektöründe faaliyet gösteren işletme sahibi Ezdin Kaplan, kentte bisiklet altyapısının gelişmesinin sektöre olumlu yansıdığını söyledi. Kaplan, "Şehrimizde güzel, sessizce değişimler oldu. Bunların başında bisiklet yolları ve bisiklet altyapısının geliştirilmesi geliyor. Bisiklet satışlarının ve bisiklet kullanıcılarının arttığını görebiliyoruz. Bisiklet yollarının olması, kullanıcıların daha güvenli bir şekilde bisiklet sürmelerini sağlıyor. Aynı zamanda hobi ve sosyalleşme anlamında da bisiklet kullanıcılarının ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz" dedi.

Satış ve teknik servis talebindeki hareketlilik:

Kaplan, artan kullanıcı sayısının satışların yanı sıra teknik servislere yönelik talepleri de yükselttiğini belirtti. Vatandaşların eski bisikletlerini onarıp yeniden kullanıma kazandırdıkları; böylece fiyat kaygısı yaşayanların da bisiklete erişiminin kolaylaştığı ifade edildi.

İşletmeci, konuyu özetlerken şunları söyledi: "Bisiklet almayı düşünüp fiyatları pahalı bulan müşterilerimiz de oluyor. Bu vatandaşlarımız eski bisikletlerini getirip onarıyor ve yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Bisiklet satışı ayrı bir sektör, teknik servis de ayrı bir sektör. İki kol olarak düşündüğümüzde servis konusunda da ciddi kazanımlar elde ettik."

Kaplan ayrıca bölgenin coğrafi yapısının bisiklet kullanımına elverişli olduğuna dikkat çekti: "Bisiklet sadece bir ulaşım aracı değildir, bir spor aracı da değildir. Sağlığını düşünen, ulaşım amacıyla kullanan veya hobi olarak bisiklet süren vatandaşlarımız var. Bunun yanında bölgemizin coğrafi yapısı bisiklet kullanımına ciddi anlamda uygun. Tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelerimiz de var. Birçok kullanıcı bu güzelliklere doğa içerisinde bisiklet sürerek ulaşıyor."

Genel değerlendirme olarak, yaz aylarında hayata geçirilen altyapı yatırımları ve güvenli güzergahlar, Van’da bisiklet kullanımını artırırken yerel ekonomi ve servis sektörlerinde de canlılık yarattı.

Van’da yeni bisiklet yolları bisiklet kullanımını artırdı