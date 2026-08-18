Elazığlı sutopu yeteneği Fatma Asya Öztürk Niğde kampına davet edildi

Kamp daveti ve program:

Elazığlı U14 sutopu sporcusu Fatma Asya Öztürk, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişti. Öztürk, 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde Niğde'de düzenlenecek U14 Sutopu Milli Takım Hazırlık Kampı'na davet edildi.

Öztürk, Elazığ'dan bu alanda milli kampa çağrılan sayılı sporculardan biri olarak kaydedildi. Davet, genç sporcunun yerel altyapı çalışmalarında ortaya koyduğu istikrarın ve antrenman sürecinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

il müdürlüğü açıklaması:

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Elazığlı sporcularımızın milli takım düzeyinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Son dönemde birçok sporcumuzu farklı branşlarda milli takım kamplarına göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. İl müdürlüğü olarak, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerine katkı sağlayacak projeler ve antrenman programlarıyla destek olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, milli takıma davet edilen genç sporcumuz Fatma Asya Öztürk’ü, antrenörü Bekir Sadak’ı, kulüplerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İl müdürlüğünün açıklaması, bölge spor camiasında genç yeteneklerin ulusal ölçekte izlenmesi ve desteklenmesinin sürdürüleceğine işaret ediyor. Öztürk'ün kampa katılımı, hem kişisel gelişimi hem de Elazığ sutopu altyapısının görünürlüğü açısından önem taşıyor.

FATMA ASYA’YA MİLLİ TAKIMDAN DAVET