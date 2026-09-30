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Manisalı İrem Denktaş olimpik kadroya rekor üstü atışla girdi

Manisalı milli atıcı İrem Denktaş, Erdemli'de 50 m tüfek 3x20'de 584 puanla Türkiye rekorunun üzerinde derece elde ederek olimpik kadroya girdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisalı İrem Denktaş olimpik kadroya rekor üstü atışla girdi

başarı ve rekor:

Manisa'yı temsil eden milli sporcu İrem Denktaş, Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Olimpik Branşlar Ateşli Silahlar Federasyon Kupası'nda öne çıktı. 50 metre tüfek 3x20 kategorisinde yarışan Denktaş, müsabaka sonucunda 584 puan alarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

Bu derece, sporcunun bireysel başarısının ötesinde; Türkiye rekorunun üzerinde bir skor olması ve federasyonun belirlediği barajları aşmasıyla anlam kazandı. Alınan puan Milli Takımın yurt dışı katılım kriterlerini de karşılayarak sporcunun uluslararası arenada yarışma hakkını sağlamış oldu.

kadroya yükseliş ve uluslararası hedefler:

Denktaş'ın elde ettiği sonuç, onu Olimpik kadroya taşıdı ve Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etme yolunu açtı. Bu tür başarılar, atıcılık branşında genç sporcuların motivasyonunu artırırken, federasyon ve kulüp çalışmalarının da somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

destek ve tebrikler:

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Denktaş ile antrenörlerini başarıları dolayısıyla tebrik etti. Öztürk, Manisalı sporcuların farklı branşlardaki başarılarının ilin spor profilini güçlendirdiğini vurguladı ve antrenörler ile ailelere teşekkür ederek Denktaş'a başarılarının devamını diledi.

Manisa İl Gençlik Spor Kulübü ve TOHM sporcusu olan Denktaş'ın bu performansı, hem bireysel kariyerinde hem de Türkiye atıcılık camiasında önemli bir gelişme olarak kayda geçti.

MANİSALI MİLLİ SPORCU İREM DENKTAŞ, MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OLİMPİK BRANŞLAR ATEŞLİ...

MANİSALI MİLLİ SPORCU İREM DENKTAŞ, MERSİN’İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OLİMPİK BRANŞLAR ATEŞLİ SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI’NDA ELDE ETTİĞİ DERECEYLE DİKKAT ÇEKTİ. 50 METRE TÜFEK 3X20 KATEGORİSİNDE 584 PUAN ALAN DENKTAŞ, TÜRKİYE REKORUNUN ÜZERİNDE BİR DERECEYE İMZA ATARAK OLİMPİK KADROYA GİRMEYE HAK KAZANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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