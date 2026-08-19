Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı ziyaret etti

HSK Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti; Selçuk Akman, Aynur Çelik ve Sefa Savaş Kan da görüşmede yer aldı.