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Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı ziyaret etti

HSK Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti; Selçuk Akman, Aynur Çelik ve Sefa Savaş Kan da görüşmede yer aldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 17:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı ziyaret etti

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette kimler yer aldı:

Toplantıda Karabük Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan da bulundu.

Vali Çağatay'ın mesajı:

Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek HSK Üyesi Özdemir'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) ÜYESİ SAİT ÖZDEMİR, KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY’I MAKAMINDA...

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) ÜYESİ SAİT ÖZDEMİR, KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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