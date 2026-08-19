Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı ziyaret etti

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Sait Özdemir, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette kimler yer aldı:
Toplantıda Karabük Cumhuriyet Savcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve Karabük İdare Mahkemesi Başkanı Sefa Savaş Kan da bulundu.
Vali Çağatay'ın mesajı:
Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek HSK Üyesi Özdemir'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU (HSK) ÜYESİ SAİT ÖZDEMİR, KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!