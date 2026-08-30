Yenikapı semalarında SOLOTÜRK'ün zafer coşkusu

gösterinin genel çerçevesi:

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen gösteride sahne aldı. Etkinlik öncesinde sahneye çıkan Mehter Takımı izleyicileri coşturdu; daha sonra SOLOTÜRK ekibi hazırladıkları özel programla İstanbul semalarını doldurdu.

gösterinin ayrıntıları:

Gösteri, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SOLOTÜRK ekibinin planlı manevralarını içeriyordu. SOLOTÜRK Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetimindeki F-16 ile yapılan uçuşlar, Yenikapı Etkinlik alanında adeta bir görsel şölen oluşturdu. Pilotun gerçekleştirdiği keskin dönüşler ve gösteri hareketleri seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

izleyici tepkileri:

Etkinliğe aileleriyle birlikte katılanlar gösteriyi coşkuyla izledi. Katılımcılardan Arif İnanır şunları söyledi: "30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum. Ailemle geldim. Çok güzel bir gösteriydi. SOLOTÜRK gösterisine ilk defa geldik. Çok beğendik. Emeği geçen tüm komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz".

Esra Karadağ ise izlenimlerini şöyle aktardı: "30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bütün Türk halkının bayramını kutluyorum. Şu an Yenikapı’dayız. SOLOTÜRK gösterisini izledik. Gerçekten muhteşemdi. Pilotlarımızı tebrik ediyorum. Ailemle birlikte geldim. Daha önce 29 Ekim’de de izlemiştim. Hayran kaldım. Bizi ters selamladığı hareket en beğendiğim hareketti".

Genç izleyicilerden Elif Naz Ekinci ise, "Ailemle geldim. İlk defa geliyorum. Gelecekte asker olmak isteyen biri olarak hayran kaldım" diyerek gösterinin etkisini özetledi.

etkinliğin anlamı:

Yenikapı'daki gösteri, hem askeri havacılık yeteneğinin sergilenmesi hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunun halka açık biçimde yaşatılması açısından öne çıktı. Gösteri, izleyicilere görsel zenginlik sunmanın yanı sıra bayram törenlerinin halka açılmasının getirdiği bir aradalık duygusunu da güçlendirdi.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NİN GÖSTERİ EKİBİ SOLOTÜRK, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İSTANBUL'DA GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ. SOLOTÜRK EKİBİ HAZIRLADIKLARI ÖZEL GÖSTERİ İLE VATANDAŞLARA UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI.