Tekirdağ’da kortejle zafer coşkusu sahile taşındı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ’da düzenlenen etkinlikler, kortej yürüyüşüyle doruğa ulaştı. Kutlamayı gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki yürüyüş, vatandaşların yoğun katılımıyla dikkat çekti.

yürüyüş rotası ve katılım:

Kortej, Süleymanpaşa ilçesindeki Köprübaşı mevkiinden başlayarak ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil Dolgu Alanı’na kadar devam etti. Katılımcılar marşlar ve sloganlarla yürüyüş boyunca coşkuyu sürdürürken, etkinlikte çocuklar ve ailelerin yoğun ilgisi ortamın renkli ve kuşatıcı bir yapıya bürünmesine katkı sağladı.

sahil dolgu alanı etkinlikleri:

Kortejin ardından Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen tören ve kutlamalarla program devam etti. Başkan Candan Yüceer de korteje katılarak vatandaşlarla birlikte yürüdü; bu katılım, yerel yönetim ile halk arasındaki bağı ve birliktelik duygusunu ön plana çıkardı.

Yürüyüş ve açık hava etkinlikleri, 30 Ağustos’un anlamının kent yaşamında yaşatılmasına ve geleneksel kutlama biçimlerinin korunmasına hizmet etti. Vatandaşların coşkulu katılımı, kutlamanın hem görsel olarak canlı hem de toplumsal paylaşım açısından etkili geçmesini sağladı.

TEKİRDAĞ’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.