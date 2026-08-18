Endonezya büyükelçiliğinde engelsiz dünya için iş birliği adımları

Endonezya resepsiyonu ve görüşme:

Ankara'da düzenlenen Partnership Day Resepsiyonu kapsamında Yalova'dan bir heyet, Endonezya'nın bağımsızlığının 81. yıl dönümü etkinliğine katıldı. Resepsiyon öncesinde heyet, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile bir araya geldi.

Program öncesinde gerçekleştirilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken öncelikli olarak engelli bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve erişilebilirlik alanlarında atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar ve temsilciler:

Toplantıya Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacıoğulları, dernek yönetim kurulu üyeleri Günseli Ertekin ve Neziha Yavaş, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, Başkan Yardımcısı Yıldıray Çınar, Hasan Bolat ile Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Metin Soysal katıldı.

İş birliği alanları ve beklentiler:

Görüşmede, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Endonezya arasında özellikle engelsiz bir dünyanın inşası amacıyla çeşitli projeler ve ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Taraflar, eğitim, erişilebilirlik düzenlemeleri ve sivil toplum iş birliği gibi alanlarda deneyim paylaşımı ve ortak programlar geliştirme niyetini dile getirdi.

Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Arslanhan, iki ülke arasında yalnızca siyasi ve ekonomik ilişkilerin değil, aynı zamanda engelli hakları ve sosyal kapsayıcılık alanlarında da iş birliğinin güçlenmesini istediğini vurguladı. Arslanhan, "Dost ve kardeş Endonezya halkının Bağımsızlık Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki köklü dostluk bağlarının önümüzdeki süreçte de güçlenerek devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Heyetin Endonezya Büyükelçiliği ile kurduğu temas, iki ülke arasında engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik somut adımların planlanması açısından ilk ve önemli bir adım olarak değerlendirildi.

YALOVA’DAN BİR HEYET, ENDONEZYA’NIN BAĞIMSIZLIĞININ 81. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANKARA’DA DÜZENLENEN PARTNERSHİP DAY RESEPSİYONU’NA KATILDI. ENDONEZYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ACHMAD RİZAL PURNAMA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM ÖNCESİNDE BÜYÜKELÇİ PURNAMA İLE YAKLAŞIK BİR SAAT SÜREN GÖRÜŞMEDE, İKİ ÜLKE ARASINDA ÖZELLİKLE ENGELSİZ BİR DÜNYANIN İNŞASI KONUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞMALAR YAPILMASI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI.