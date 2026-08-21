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Engelleri birlikte aşma hedefiyle Serkan Bayram göreve başladı

Av. Serkan Bayram, Türk Dünyası Engelliler Birliği genel başkanı seçildi; hedef Türk dünyasında engelli hakları, erişilebilirlik ve uluslararası işbirliğini güçlendirmek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Engelleri birlikte aşma hedefiyle Serkan Bayram göreve başladı

Engelleri birlikte aşma hedefiyle Serkan Bayram göreve başladı

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram, Türk Dünyası Engelliler Birliği Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu. Bayram, birliğin kuruluş ve yapılanma sürecinin ilk adımının Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında atıldığını belirtti.

Yapılanma ve iş birliği adımları:

Bayram, kuruluş çalışmalarının Türk Devletleri Teşkilatı ile birlikte yürütüldüğünü ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinde de engelli hakları, fırsat eşitliği ve erişilebilirlik konularında çeşitli projelerin hayata geçirildiğini söyledi. Bu pilot çalışmaların uluslararası alanda örnek teşkil etmesini istediklerini vurguladı.

Kuruluş sürecine katkı veren isimler arasında, Bayram’ın ifadelerine göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Yardımcısı ve Kazakistan Halk Asamblesi Başkanı Rassul Akhmetov da bulunuyor; Bayram bu desteğe teşekkür etti.

Uluslararası hedefler:

Genel başkan olarak önceliklerinin bölgede ortak politika geliştirmek olduğunu ifade eden Bayram, Birleşmiş Milletler çatısı altında UN Disability Istanbul Bosphorus yapısının kurulmasını hedeflediklerini aktardı. Bu yapının, Türk dünyasında başlatılan uygulamaların küresel platformlara taşınmasına olanak sağlayacağı belirtildi.

Bayram, yapılanmanın yalnızca bölgesel kalmayıp küresel bir dayanışma hareketine dönüşmesini beklediklerini söyleyerek, çalışmalarını engelsiz, erişilebilir ve fırsat eşitliğinin olduğu bir dünya hedefiyle sürdüreceklerini vurguladı. Sözlerini şöyle noktaladı: "Engelleri birlikte aşacak, Türk dünyasından dünyaya umut olacağız."

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM, TÜRK DÜNYASI ENGELLİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANLIĞINA...

AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SERKAN BAYRAM, TÜRK DÜNYASI ENGELLİLER BİRLİĞİ GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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