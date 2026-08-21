Engellilere hareket özgürlüğü için Kayseri'de akülü araç ve özel sandalye teslimi

Kayseri'de ihtiyaç odaklı destek töreni

Kayseri Valiliği, Büyük Sanat Vakfı ve Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen törende, akülü araçlar ile ampute sporcular için tasarlanmış tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Etkinlik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapıldı ve kent protokolü ile engelli vatandaşların katılımına sahne oldu.

Törende kimler vardı ve ne söylendi:

Törene, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Vekili Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve engelli vatandaşlar katıldı. Konuşmasında Hulusi Akar, "Her zaman olduğu gibi Kayseri’mizin, dolayısıyla da ülkemizin ve milletimizin kalkınması, gelişmesi için, burada yaşayan insanlarımızın rahatı ve huzuru için çalışmalarımızı azimle, gayretle, ciddiyetle ve samimiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Burada tabii bizim Valiliğimizin yaptığı, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı, buradaki insanlarımızın rahatı ve huzuru için, özellikle engelli kardeşlerimizin rahat ve huzur içinde, serbest bir şekilde, özgür bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal hayata katılabilmeleri için yapılması gereken ne varsa, çok farklı bir anlayışla meseleye yaklaşarak bu konuda çözümleri ürettik, üretiyoruz. İnşallah bunlar daha da gelişecek" şeklinde konuştu.

Vali Vekili Mehmet Türköz de törende duygularını paylaşarak, "Yaklaşık 12 tane engelli bireyimize, kardeşimize, arkadaşımıza araç sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir nevi özgürlüklerini artırma bağlamında araçların tesliminde katkı sunan başta Büyük Sanat Vakfı olmak üzere tüm katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız kullanmanızı diliyorum" dedi.

Beklenen etkiler ve iş birliğinin önemi:

Törenin amacı, engelli bireylerin günlük hayata erişimini kolaylaştırmak ve ampute sporcuların sportif faaliyetlerde rekabet edebilmeleri için teknik donanım sağlamak olarak öne çıktı. Bu tür teslimatlar, bireylerin bağımsızlığını artırmanın yanı sıra sosyal katılımı güçlendiriyor; yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun somut bir örneğini oluşturuyor.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 12 engelli bireye akülü araçlar ve ampute sporcular için tasarlanmış tekerlekli sandalyeler teslim edildi. Tören, hem bağışçı kurumların hem de kamu kurumlarının ortak çalışmasının sonuçlarını görünür kıldı ve benzer girişimlerin çoğalmasına zemin hazırlayabilecek bir adım olarak değerlendirildi.

KAYSERİ VALİLİĞİ, BÜYÜK SANAT VAKFI VE AVRUPA EL ELE ENGELLİLERE VE YAŞLILARA YARDIM VAKFI İŞ BİRLİĞİYLE AKÜLÜ ARAÇ VE AMPUTE SPORCULAR İÇİN TASARLANMIŞ TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.