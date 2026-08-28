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Genç ilçesinde düğün dönüşü kaza: araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı

Genç ilçesi Servi Yazılı köyü yakınında düğün dönüşü hafif ticari aracın yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi öldü, 5 ağır yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Genç ilçesinde düğün dönüşü kaza: araç 600 metrelik uçuruma yuvarlandı

Kaza ve ilk tespitler:

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında, gece saatlerinde meydana gelen kazada, Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden hafif ticari araç kontrolden çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olayda araçta bulunan sürücü Mehmet Akgönül (21), Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan (10) hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza haberinin ulaşmasının ardından bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 ağır yaralı, ambulanslarla önce Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki tedavilerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor:

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili ayrıntılı tespitler, soruşturmanın ilerlemesiyle netleşecek.

BİNGÖL&#039;DE DÜĞÜN DÖNÜŞÜ HAFİF TİCARİ ARACIN YAKLAŞIK 600 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU...

BİNGÖL'DE DÜĞÜN DÖNÜŞÜ HAFİF TİCARİ ARACIN YAKLAŞIK 600 METRELİK UÇURUMA YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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