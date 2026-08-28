tavşanburnu'nda dört gün: milyonfest didim başlıyor

milyonfest didim kapılarını açıyor:

Didim Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen MilyonFest Didim, 3-6 Eylül tarihlerinde Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek. Deniz ve doğa içinde kurgulanan festival, farklı müzik türlerini, spor aktivitelerini ve kültür-sanat buluşmalarını aynı zaman ve mekânda sunarak kente dört günlük bir hareketlilik getirecek.

program ve sahneler:

Festival iki sahnede toplam 48 sanatçıyı ağırlayacak. Açıklanan ana isimler arasında Umut Kuzey, Ayna, Pinhani, Emre Aydın, Göksel, Gazapizm, Ceylan Ertem, Seksendört, Yeni Türkü ve Mavi Gri yer alıyor. Siyah Sahne ve Keşif Sahnesi program detayları ise önümüzdeki günlerde ilan edilecek, organizatörler sürpriz konuklar ve keşif odaklı performansların olacağını belirtiyor.

spor, kültür ve yan etkinlikler:

Müzik dışındaki içerikler de festivalin önemli parçalarını oluşturuyor. Alanda düzenlenecek MilyonFest Koşusu ve Streetball Turnuvası gibi spor etkinliklerinin yanı sıra CrossFit, Zumba Workshop ve Didim Kitap Günleri katılımcılarla buluşacak. Bu çeşitlilik, festivali sadece bir konser serisi olmaktan çıkarıp kitleleri bir araya getiren bir deneyime dönüştürüyor.

Etkinliğin doğayla iç içe mekânı, dinleyicilere hem müzikal hem de görsel bir deneyim sunmayı hedefliyor. Festival programı boyunca yerel ziyaretçiler ve Didim’i ziyarete gelen misafirler için farklı yaş gruplarına uygun içerikler planlandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, organizasyonu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "Didim; denizi, doğası, kültürü ve genç enerjisiyle böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya çok yakışan bir kent. MilyonFest’in müziği, sporu ve farklı etkinlikleri bir araya getiren programıyla Didim’e dört gün boyunca ayrı bir hareket ve heyecan katacağına inanıyorum. Tüm halkımızı, gençlerimizi ve Didim’i ziyaret edecek misafirlerimizi bu güzel festivalin coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum".

Festival takvimi ve sahne programının güncellenmesiyle birlikte, katılımcılar için son duyurular organizasyonun resmi kanallarından paylaşılacak. Didim, MilyonFest ile eylül başında dört gün boyunca renklenmeye hazırlanıyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE DÜZENLENEN MİLYONFEST DİDİM, 3-6 EYLÜL TARİHLERİNDE TAVŞANBURNU TABİAT PARKI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. İKİ SAHNEDE 48 SANATÇININ YER ALACAĞI FESTİVAL; KONSERLERİN YANI SIRA SPOR, KÜLTÜR VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİYLE DÖRT GÜN BOYUNCA DİDİM’E HAREKET KATACAK.