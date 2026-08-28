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Osmanelispor’dan destek turu: hedef PGL’de kalıcı yer edinmek

Osmanelispor yönetimi, PGL'de Bilecik'i temsil edecek 2026-2027 sezonu öncesi MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan'ı ziyaret edip destek sözü aldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Osmanelispor’dan destek turu: hedef PGL’de kalıcı yer edinmek

ziyaretin kapsamı ve amaçları:

Bilecik’i 2026-2027 futbol sezonunda PGLde temsil edecek olan Osmanelispor, yerel destek ağını güçlendirmek amacıyla ziyaretlerine devam etti. 2025-2026 sezonunda Bilecik 1. Amatör Lig’i şampiyon olarak tamamlayıp Bölgesel Amatör Lig’in yeni adıyla PGL’ye yükselen kulübün heyetinde Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Heyet, Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ile bir araya gelerek kulübün mevcut durumu, hedefleri ve önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan destekler konusunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Özkan, yeni sezonda Osmanelispor’a başarılar dileyerek kulübe destek sözü verdi.

görüşmeden çıkan kararlara ilişkin değerlendirme:

Başkan Akın Okumuş, görüşmenin son derece olumlu ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek Talha Özkan’a teşekkür etti. Okumuş, Osmanelispor’un ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik somut adımların kısa sürede atılmaya başlanmasının camia tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Okumuş ayrıca MHP Bilecik İl Başkanı Sayın Talha Özkanın, şehrin önemli sportif değerlerinden biri olan ve Bilecik’i üst liglerde temsil eden Osmanelispor’un hak ettiği konuma ulaşması için gerekli destekleri sağlayacağını ve ilgili girişimlere aracılık edeceğini ifade ettiğini aktardı.

kulübün teşekkürleri ve tarihsel vurgu:

Osmanelispor yönetimi, ziyaret ve destek sözleri için Talha Özkan ve yönetimine, ayrıca MHP Osmaneli İlçe Başkanı Akın Korkmaz ve yönetimine teşekkürlerini sundu. Kulüp, 80 yıllık köklü geçmişiyle büyük bir camia olduğunu hatırlatarak, kendilerine destek olanları ve bu arma için emek verenleri unutmayacaklarını ifade etti.

Önümüzdeki süreçte Osmanelispor’un PGL’de sürdürülebilir başarı yakalayabilmesi için yerel kurum ve yetkililerle koordinasyonun sürdürüleceği, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik girişimlerin hızla hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

OSMANELİSPOR&#039;DAN DESTEK ZİYARETLERİ

OSMANELİSPOR'DAN DESTEK ZİYARETLERİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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