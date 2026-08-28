Kurlar güne sınırlı dalgalanmayla başladı

serbest piyasada günün açılışı:
Serbest piyasada dolar 48,2270 liradan, euro 56,2200 liradan güne başladı.
Yatırımcıların takip ettiği veride, son kapanışta dolar 48,13 liradan, euro ise 56,22 liradan satılmıştı.
kapalıçarşı işlemleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 48,2250 liradan alınırken 48,2270 liradan satılıyor.
Euro tarafında ise alım fiyatı 56,2180 lira, satış fiyatı 56,2200 lira olarak kaydedildi.
Piyasa açılışındaki bu veriler, döviz kurlarında belirgin bir yön olmadan işlemlerin sürdüğünü gösteriyor.
DOLAR 48,2270 LİRADAN, EURO İSE 56,2200 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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