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Erbil'de un yüklü kamyonun ters yöne girmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 yaralandı

Erbil'de kontrolden çıkan un yüklü kamyon ters yöne girip 8 araca çarptı; Albay Himen Hemad'ın açıklamasına göre 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erbil'de un yüklü kamyonun ters yöne girmesi sonucu 4 kişi öldü, 8 yaralandı

Erbil'de un yüklü kamyonun ters yöne girmesi sonucu kaza

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbilde, Ksenzenan yolu üzerinde aşırı hızlı seyreden ve kontrolden çıkan un yüklü kamyon ters yöne girerek 8 araca çarptı.

Kaza ve can kaybı:

Erbil Trafik Genel Müdürlüğü Sözcüsü Albay Himen Hemad yaptığı açıklamada, kazada kamyon şoförü dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Hemad, çarpışmanın etkisiyle bazı araçlarda maddi hasar meydana geldiğini ve 8 aracın tamamen kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, kaza yerinde ilk tespitlerin aşırı hız ve kontrol kaybına işaret ettiğini duyurdu.

Resmi makamların açıklamaları, kazanın şiddeti ve trafik güvenliği açısından bölgedeki ulaşım üzerinde etkiler yaratabileceğine işaret ediyor. Soruşturma ve olayla ilgili tespitler yetkili mercilerce sürdürülüyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil&#039;de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil'de aşırı hızlı kamyonun ters yöne girerek 8 araca çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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