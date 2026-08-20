Erciyes’e yıl boyunca hareket getirecek 1.100 metrelik dağ kızağı projesi

Erciyes'e yeni bir çekim merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'ni sadece kışın değil yılın 12 ayında ziyaret edilen bir destinasyon hâline getirme hedefiyle yeni bir dağ kızağı projesini hayata geçiriyor. Belediye öncülüğündeki çalışmalarda amaç, bölgenin turizm çeşitliliğini genişletmek ve Erciyes’in marka değerini güçlendirmek.

Projenin teknik özellikleri:

Tesis, yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkuruyla Türkiye’nin en iddialı dağ kızağı tesislerinden biri olacak. Outdoor Factory tarafından tasarlanan sistemde yeni nesil kızak teknolojileri ve gelişmiş güvenlik donanımları yer alacak; böylece farklı yaş grupları için kontrollü ve konforlu bir sürüş sağlanacak.

Parkur boyunca kurulacak skorbord sistemi ziyaretçilerin sürelerini takip etme ve karşılaştırma imkânı sunacak. Ayrıca otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla sürüş anları kayıt altına alınarak paylaşılabilir içeriklere dönüştürülebilecek; bu da ziyaretçi deneyimini dijital olarak zenginleştirecek.

Gece kullanımı ve ziyaretçi deneyimi:

Projenin öne çıkan özelliklerinden biri de gece kızak deneyimine uygun olarak planlanması. Gün batımından sonra da işletilebilecek tesis, Erciyes’in akşam saatlerindeki turizm hareketliliğini artırmayı hedefliyor. Aydınlatma ve güvenlik ekipmanlarıyla desteklenen gece seansları, farklı saat dilimlerinde ziyaretçilere alternatif bir aktivite sunacak.

Turizme katkı ve sosyal erişim:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç projenin protokol programında, öğrenciler için 10 bin hediye bilet verileceğini açıkladı. Biletlerin özellikle çocuklara dönük etkinliklerde ve özel günlerde dağıtılması planlanıyor; böylece genç nüfus da tesisin sunduğu deneyime erişebilecek.

Çalışmalar tamamlandığında tesisin, Erciyes’in dört mevsim turizm kapasitesine doğrudan katkı sağlaması, ziyaretçilere yeni bir eğlence alanı sunması ve Kayseri’nin ulusal ile uluslararası düzeydeki turizm marka değerini güçlendirmesi amaçlanıyor. Proje, mevcut kış turizmi altyapısını tamamlayarak bölgeye yıl boyu hareketlilik getirecek bir adım olarak öne çıkıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ERCİYES KAYAK MERKEZİ’Nİ DÖRT MEVSİM TURİZMİN GÜÇLÜ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRME VİZYONU İSTİKAMETİNDE HAYATA GEÇİRİLEN DAĞ KIZAĞI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI.