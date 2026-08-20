Dolar 48,0154 +0,15%
Euro 56,1265 +0,23%
Bist 14.396,54 -0,43%
Altın Gram 7.064,26 +0,68%
EUR/USD 1,1681 -0,01%
Brent Petrol 93,25 +1,78%
--°

Hazırlıklarda birlik: Türkiye Berlin'de ev sahibi ruhuyla kupaya hazırlanıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül'deki FIBA 2026 Dünya Kupası öncesi Berlin kampını sürdürüyor; hedef ev sahibi avantajı ve güçlü bir performans.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlıklarda birlik: Türkiye Berlin'de ev sahibi ruhuyla kupaya hazırlanıyor

kampın seyri:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde son hazırlıklarını paylaştı. A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz kampın 3 Ağustos'tan beri sürdüğünü ve oyuncuların hazır geldiğini belirtti. Yılmaz, kulüplerine ve antrenörlerine teşekkür ederek takımın Dünya Kupası'na verdiği önemi vurguladı.

Hazırlık sürecinde bazı kadro düzenlemeleri yaşandı: Berfin ayağındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı, Ayşe Cora ve Gökşen takıma döndü, Beren Burke ise takıma geç katılacak. Teknik ekibin son 12'yi kendi sistemi doğrultusunda belirleyeceği ifade edildi. Yılmaz, takımın Avrupa Şampiyonası öncesi 6’da 6 yaptığını ve martta 2026 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıktığını hatırlattı.

hedef ve beklentiler:

Yılmaz, Berlin'de düzenlenecek turnuvada ev sahibi avantajı elde etmenin hedeflendiğini belirterek, taraftara maç detaylarının en iyi şekilde iletilmesini istedi. "Umuyorum ilk günden itibaren iyi turnuva geçer. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" sözleriyle beklentisini paylaştı.

yönetim ve teknik bakış:

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, takımın bu turnuvayı temsil etmesinin yarattığı heyecanın altını çizdi. Akkaya, federasyonun eleme maçlarına ev sahipliği yaptığını, başkan Hidayet Türkoğlu ve yönetimin sürecin önemli parçası olduğunu söyledi. Takımın ortalama yaşının 26 olduğunu vurgulayan Akkaya, teknik ekibin oyunculara "hayal kurdurtuyor" olmasının moral verici olduğunu ve sağlam adımlarla hedeflere ulaşılacağına inandığını ifade etti.

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, &quot;Berlin’de oynayacağımız dünya kupasında ev sahibi...

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, "Berlin’de oynayacağımız dünya kupasında ev sahibi avantajını da elde etmek istiyoruz. Umuyorum ilk günden itibaren iyi turnuva geçer. Ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" dedi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor
images

Çorum FK'da veda: Burak Çoban ile yollar karşılıklı fesihle ayrıldı
images

Batrakov galatasaray'da: amaç kupalar ve ligde istikrar
images

Yönetim kurulu Cevat Şenkardeşler'in başkanlığını sona erdirdi, Mert Paflak göre...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski başbakan İmran Khan, yargı kararıyla tedavi için hastaneye götürüldü

Vucic ekim tarihlerini işaret etti, cumhurbaşkanlığı kışa kalabilir

Ruşen Çakır savunmasında: gizli tanık çelişkileri ve eleştirel yayın vurgusu

Skor beklenenden düşük, oyun ise umut veriyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı