Hazırlıklarda birlik: Türkiye Berlin'de ev sahibi ruhuyla kupaya hazırlanıyor

kampın seyri:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde son hazırlıklarını paylaştı. A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz kampın 3 Ağustos'tan beri sürdüğünü ve oyuncuların hazır geldiğini belirtti. Yılmaz, kulüplerine ve antrenörlerine teşekkür ederek takımın Dünya Kupası'na verdiği önemi vurguladı.

Hazırlık sürecinde bazı kadro düzenlemeleri yaşandı: Berfin ayağındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı, Ayşe Cora ve Gökşen takıma döndü, Beren Burke ise takıma geç katılacak. Teknik ekibin son 12'yi kendi sistemi doğrultusunda belirleyeceği ifade edildi. Yılmaz, takımın Avrupa Şampiyonası öncesi 6’da 6 yaptığını ve martta 2026 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıktığını hatırlattı.

hedef ve beklentiler:

Yılmaz, Berlin'de düzenlenecek turnuvada ev sahibi avantajı elde etmenin hedeflendiğini belirterek, taraftara maç detaylarının en iyi şekilde iletilmesini istedi. "Umuyorum ilk günden itibaren iyi turnuva geçer. Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" sözleriyle beklentisini paylaştı.

yönetim ve teknik bakış:

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya, takımın bu turnuvayı temsil etmesinin yarattığı heyecanın altını çizdi. Akkaya, federasyonun eleme maçlarına ev sahipliği yaptığını, başkan Hidayet Türkoğlu ve yönetimin sürecin önemli parçası olduğunu söyledi. Takımın ortalama yaşının 26 olduğunu vurgulayan Akkaya, teknik ekibin oyunculara "hayal kurdurtuyor" olmasının moral verici olduğunu ve sağlam adımlarla hedeflere ulaşılacağına inandığını ifade etti.

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, "Berlin’de oynayacağımız dünya kupasında ev sahibi avantajını da elde etmek istiyoruz. Umuyorum ilk günden itibaren iyi turnuva geçer. Ellerinden gelen en iyisini yapacaklarını düşünüyorum" dedi.