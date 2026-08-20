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Dünya Kupası öncesi Mazzon: rakiplerin bizi ciddiye almasını istiyoruz

Andrea Mazzon, FIBA 2026 hazırlıklarında önce takımın hazır olması gerektiğini vurguladı; rakiplerin Türk milli takımını ciddiye almasını istiyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Dünya Kupası öncesi Mazzon: rakiplerin bizi ciddiye almasını istiyoruz

hazırlıklar ve kamp değerlendirmesi:

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen medya gününde konuşan Başantrenör Andrea Mazzon, kampın koşullarından ve federasyonun verdiği destekten övgüyle söz etti. Mazzon, hazırlıkları değerlendirirken takımı şu an 1 ile 10 arasında 7 seviyesinde gördüğünü belirtti ve önümüzdeki hazırlık maçlarının turnuvaya ulaşmak için belirleyici olacağını kaydetti.

Başantrenör, bazı oyuncularda fiziksel sorunlar bulunduğunu ancak bunların "çok büyük sorunlar" olmadığını söyledi. Mazzon, tesis ve organizasyondan memnuniyetini dile getirerek, federasyonun sunduğu destek sayesinde oyuncuların tek sorununun sahada basket oynamak olduğunu vurguladı.

grup dinamikleri ve hedefler:

Mazzon, takımın stratejisini anlatırken önce kendi hazırlık seviyelerini tamamlamaları gerektiğini; daha sonra rakiplerin onlara göre oynamasını istediklerini ifade etti: "Öncelikle diğerleri bize göre oynamalı. Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerekiyor." Teknik adam grubun zorluklarına da işaret etti, özellikle Avrupa’daki güçlü rakipleri öne çıkararak, "Grubumuzda Avrupa’nın en iyi takımı var" dedi. Mazzon, FIBA sıralamasına göre Belçikanın güçlü bir rakip olduğunu, ayrıca Avustralyanın olimpiyatlarda bronz madalya kazandığını hatırlatarak grubun kolay olmadığını belirtti.

Ayrıca Mazzon, Almanya’da çok sayıda Türk vatandaşı bulunduğunu ve bunun takıma önemli destek sağlayacağını dile getirdi: "Almanya’da çok fazla Türk yaşıyor. Bizim de onlara ihtiyacımız var."

ABD düzenine dair eleştiriler ve oyuncu katılımı:

Basın toplantısında Beren Burke tartışmaları ve ABD lig/üniversite sistemiyle ilgili soruları da yanıtlayan Mazzon, ABD’deki oyuncu akışının millî takımlar için zorluk yarattığını savundu. İtalyan çalıştırıcı, ABD sisteminin sıkı kurallar koyduğunu ve oyuncuların turnuva başlamadan sadece beş gün önce kadroya katılabildiğini söyleyerek bunun milli takım hazırlıklarına sınırlı katkı sağladığını belirtti: "Dünya şampiyonası başlamadan 5 gün önce gelebiliyorlar. Milli takıma çok faydası olmuyor."

Mazzon, örnek verirken bazı ülkelerin NBA/Üniversite bağlantılı düzenlemelerinden bahsetti: "Mesela Fransa’nın 12 oyuncusu orada. Belçika’nın 3 oyuncusu var. Nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Sadece iki antrenman yapabiliyor." Bu değerlendirme, turnuva öncesi hazırlıkların uluslararası farklılıklarla nasıl etkilendiğine dair bir uyarı niteliği taşıdı.

Medya gününde vurgulanan ana mesaj, Türkiye'nin turnuvaya güçlü ve organize bir şekilde gitme kararlılığı oldu. Mazzon'un ifadeleri, takım içi disiplini ve hazırlığın önemini ön plana çıkarırken, rakiplerin Türkiye'yi hafife almaması gerektiğini net biçimde ortaya koydu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Andrea Mazzon, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası&#039;na önce...

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenör Andrea Mazzon, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'na önce kendilerinin hazır olması gerektiğini belirterek, "Öncelikle diğerleri bize göre oynamalı. Herkesin bizim hakkımızda endişelenmesi gerekiyor. Grubumuzda Avrupa'nın en iyi takımı var" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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