Erdoğan, Aliyev ve Mirziyoyev ile Bişkek'te üçlü görüşme

Erdoğan'ın Bişkek temasları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan’ın başkenti Bişkekte temaslarını sürdürüyor. Zirve marjında gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşmenin gündemi:

Üç liderin buluşmasında öncelikli konular arasında ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ile ticaret ve iş birliği başlıkları yer aldı. Ayrıca toplantıda küresel ve bölgesel gelişmelerin yol açtığı fırsatlar ve riskler ele alındı; tarafların bu çerçevede koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine vardığı bildirildi.

Görüntüler ve diplomasi atmosferi:

Yararın gerçekleştirileceği zirve öncesinde kaydedilen samimi kareler, liderler arasındaki kişisel iletişimin ve yakın temasın altını çizdi. Görüşme, bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yapan açıklamalar ve ileriye dönük diyalog çağrılarıyla tamamlandı.

Taraflar, ŞİÖ platformunda sürece ilişkin adımların takip edileceğini ve iş birliğinin somut projeler üzerinden derinleştirileceğini ifade etti.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV