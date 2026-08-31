Tanık Murat Ağırel: HAMAG'ın Almanya ve Lüksemburg bağlantılarını savcılığa anlattım

İfade süreci ve basın açıklaması:

Gazeteci Murat Ağırel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki resen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ağırel, Ankara Adliyesi'ndeki görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada savcılığa verdiği bilgilerin ve belgelerin kapsamını anlattı.

Ağırel, ifadesinde soruşturma kapsamında edindiği tüm bilgi ve evrakları Başsavcıvekili ile paylaştığını belirtti ve söz konusu dosyanın ayrıntılarını kamuoyuna aktardı.

HAMAG iddialarının ana hatları:

Ağırel, Gökçek ailesine ait olduğu öne sürülen HAMAG isimli şirketin izini sürerek elde ettiği bulguları aktardı. Buna göre, HAMAG Düsseldorf'ta kurulmuş, kuruluş aşamasında 30 bin euro sermaye, sıfır ciro ve sıfır çalışan kaydı bulunuyordu. Ancak Ağırel'in aktardığına göre şirketin mal varlığı kısa süre içinde önemli ölçüde büyüdü.

Savcılığa verdiği bilgilerde, şirketin 2024 yılına gelindiğinde 3 milyon 800 bin euro değerinde bir mal varlığına ulaştığı, bunun ilk etapta 15 daire ve 2 ticari alandan oluştuğu, daha sonra ise Velbert kentinde 18 daire ve 5 ticari alan içeren bir alışveriş merkezine dönüştüğü belirtildi. Ağırel, bu yerin yaklaşık 8 milyon 700 bin euro değerinde olduğunu ifade etti.

Sözleşmeler, Lüksemburg pazarlıkları ve kamuya yansımalar:

Ağırel aktarımlarında, söz konusu mülkle ilgili iki ayrı sözleşme yapıldığını; ilkinin Hülya Gökçek adına, sonrasının ise HAMAG adına düzenlendiğini, ancak sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi nedeniyle satışın gerçekleşmediğini söyledi. Ardından iddiaların istikametinin Lüksemburg tarafına çevrildiğini, iki kişiden edindiği bilgiye göre yaklaşık 180-200 milyon euro seviyesinde bir alışveriş merkezi pazarlığı yürütüldüğünü, fakat uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

Ağırel, tüm bu gelişmeleri televizyon yayınlarında da dile getirdiğini, Gökçek ailesinin ilk etapta iddiaları yalanladığını, kendisinin ise elindeki belgeleri savcılığa teslim edebileceğini söylediğini aktardı. Bu beyan üzerine savcılığın tanık sıfatıyla kendisini davet ettiğini ve ifadesini aldığını vurguladı.

Gazeteci Ağırel, ifadesinde Başsavcıvekiliyle görüştüğünü, eldeki belgelerin ve bilgilerin tamamını ayrıntılı şekilde anlattığını belirtti. İfade sonrasında basına yaptığı açıklamada soruşturmanın yönü ve kendisinin sunduğu deliller hakkında bilgilendirme yaptı.

GAZETECİ MURAT AĞIREL, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN ESKİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MELİH GÖKÇEK HAKKINDA BAŞLATILAN RESEN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN, "SORUŞTURMA ÇOK GENİŞLEYECEK, ÇOK FAZLA İSME İLERLEYECEK. BEN BU DÜŞÜNCEDEYİM VE BU SORUŞTURMANIN SONUCUNDA DAHA BÜYÜK BİR OLAYIN ORTAYA ÇIKACAĞI, OLAY ÖRGÜSÜNÜN ORTAYA ÇIKACAĞI KANISINDAYIM" DEDİ.