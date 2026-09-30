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Erdoğan İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti; görüşmede yerel yönetim ilişkilerine ilişkin temaslar öne çıktı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:33

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti

kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi çerçevede gerçekleşti.

görüşmenin çerçevesi:

Resmî kabul, taraflar arasındaki kurumsal temasların bir parçası olarak kayda geçti. Böyle görüşmeler, yerel ve merkezi yönetim arasındaki iletişimin sürdürüldüğü platformlar arasında yer alır.

değerlendirme:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki bu tür karşılaşmalar, belediye ve devlet kurumlarının koordinasyonunun sağlanması açısından önem taşır. Kabul, her iki taraf için de rutin bir resmi görüşme niteliğindedir.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY&#039;I...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY'I CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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