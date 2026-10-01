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Erdoğan'dan mahallere güç ve kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları toplantısında "Dimdik ayaktayız" diyerek kararlılık ve güven mesajı verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan'dan mahallere güç ve kararlılık mesajı

Erdoğan'ın toplantıdaki vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Toplantıda yaptığı konuşmada "Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok" sözleri öne çıktı ve kararlılık ile güven vurgusu yapıldı.

Söylemin tonu:

Erdoğan'ın ifadeleri, mevcut duruma ilişkin güven ve istikrar mesajı olarak değerlendirildi. Konuşma, hem örgüt içindeki moralin korunmasına hem de sahadaki çalışmanın sürdürüleceğine dair güçlü bir işaret niteliğindeydi. Katılımcılara yönelik mesajların tonu, birlik ve kararlılık üzerine kuruldu.

Kadın kollarına yönelik çağrı:

Toplantıda adı geçen birim AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları olarak korunarak, teşkilat çalışmasının önemine dikkat çekildi. Erdoğan'ın sözleri, mahalle bazlı örgütlenme ve sahadaki koordinasyonun devam edeceğine işaret etti; katılımcılardan beklenen tutumun sahada etkin ve istikrarlı bir çaba olması vurgulandı.

Genel çerçevede Erdoğan'ın açıklamaları, parti içindeki birlik mesajını pekiştirirken, teşkilat seviyesinde moral ve motivasyonun sürdürülmesini amaçlayan bir söylem olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dimdik ayaktayız, herhangi bir sıkıntı yok"

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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