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GoTürkiye'nin güneydoğu finali: Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman uluslararası sahnede

GoTürkiye Brand Ambassador projesinin Güneydoğu etabı tamamlandı; 30 uluslararası elçi Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman'ı tanıtarak 100 milyonu aşkın erişim elde etti.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

GoTürkiye'nin güneydoğu finali: Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman uluslararası sahnede

GoTürkiye Brand Ambassador projesi güneydoğu etabını tamamladı

Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 7 bölgesini uluslararası kitlelerle buluşturan GoTürkiye Brand Ambassador projesi final etabını Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirdi. Projenin son adımında ülke dışından gelen misafirler bölgenin tarihî dokusunu, gastronomisini ve coğrafi çeşitliliğini yerinde tanıma fırsatı buldu.

katılımcılar ve rotalar:

Projenin finaline; İtalya, Polonya, Balkan ülkeleri, Körfez ülkeleri, İngiltere, Fransa, Portekiz, Litvanya, Sırbistan, ABD, Almanya ve Türk Cumhuriyetleri’nden gelen 30 kişi katıldı. Daha önce İstanbul, İzmir, Antalya, Rize-Artvin ve Kapadokya rotalarında programlar düzenlenen proje kapsamında, son etapta katılımcılar Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman’ı ziyaret etti.

tanıtım odakları ve erişim:

Program çerçevesinde Mardin’de Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi, tarihi Mardin sokakları ve Deyrülzafaran Manastırı ile Mor Gabriel Manastırı tanıtıldı. Bölgedeki diğer duraklar arasında Dara Antik Kenti, Diyarbakır’da Suriçi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve Zerzevan Kalesi yer aldı; Adıyaman etabında ise Nemrut Dağında gün doğumunda içerikler üretildi.

Toplamda yaklaşık 13 milyon takipçiye erişen Brand Ambassador’ların ürettiği içeriklerin proje genelinde 100 milyondan fazla kişiye ulaştığı bildirildi. Bu veriler, projenin hem bölgesel tanıtıma katkısını hem de uluslararası görünürlüğünü ortaya koyuyor.

GoTürkiye Brand Ambassador projesinin tamamlanmasıyla, Güneydoğu Anadolu’nun tarihî ve kültürel mirası ile gastronomik zenginlikleri uluslararası platformlarda geniş kitlelere taşınmış oldu.

TÜRKİYE&#039;NİN 7 BÖLGESİNİ ULUSLARARASI KİTLELERLE BULUŞTURAN GOTÜRKİYE BRAND AMBASSADOR PROJESİ...

TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNİ ULUSLARARASI KİTLELERLE BULUŞTURAN GOTÜRKİYE BRAND AMBASSADOR PROJESİ, FİNAL ETABINI GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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