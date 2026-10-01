Elazığspor sahasında güç sınavı: içeride galibiyet hedefi

Elazığspor Çorluspor 1947 hazırlıkları sürüyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 4. Haftası’nda Çorluspor 1947 ile oynayacağı mücadeleye hazırlanıyor. Teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde süren çalışmalar, takımın iç sahadaki performansını yükseltmeye odaklı ilerliyor.

Rakip değerlendirmesi ve maçın zorlukları:

Bozkurt, rakibi detaylı şekilde incelediklerini vurguladı ve karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini söyledi. Teknik adamın ifadeleri şöyle: "Fikstür bize hep böyle denk geldi. Yine buraya hedefe kurulmuş bir takım geliyor. Her ne kadar geçen hafta mağlup olsalar da oynadıkları oyun var. Fena oynamamışlar, bir kere öyle söyleyelim. Yaralı bir takım. Yaralı takımlar her zaman daha tehlikeli olurlar. Mutlaka maça bir tepki koyacaklardır. Bizim atmosferimiz de iyi oluyor. Burada daha motive olmuş bir takımla karşılaşacağız. Bu liglerde yıllarca oynamış oyuncu grubu var. Tecrübeli oyuncu grubu var. Pas yapan bir takım, ayağa oynayan bir takım. Analizlerini yaptık, iyi bir maç bizi bekliyor. Ama içeride kazanmak istiyoruz".

Elazığspor'un öncelikleri ve atmosfer etkisi:

Bozkurt'un sözleri, hem rakibin tecrübesine hem de Elazığspor'un evindeki atmosferin önemine işaret ediyor. Teknik direktörün vurguladığı gibi, karşılaşma "yaralı" bir rakibin reaksiyonunu barındıracak; buna karşın Elazığspor içeride kazanmak istiyor. Hazırlıkların disiplinli sürdüğü, oyuncu grubunun tecrübeli isimlerden oluştuğu ve oyunu ayağa oynama hedefinin takım planında merkezi bir yer tuttuğu belirtiliyor.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT