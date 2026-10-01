Kadınların mücadelesiyle örülen tek tipçi duvarlar yıkıldı

Erdoğan: kadınların mücadelesi partiyi ayağa kaldırdı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda partinin bugünlere gelmesinde kadınların oynadığı rolü öne çıkardı. Program öncesinde 2018 seçim kampanyasında Erdoğan’a ithaf edilen 'Dönmem Geri Senin Yolundan' adlı eser çalındı.

Kadın kollarının rolü ve parti içi çalışmalar:

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı’nın hem çalışkanlığı hem de kurumsal birikimiyle partiye ve ülkeye önemli katkılar sağladığını söyledi. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarının milletle kurduğu gönül köprülerini güçlendirdiğini belirten Erdoğan, kadın kollarının her yaştan ve kesimden insanla ziyaretler, buluşmalar ve toplantılar düzenleyerek sahada yoğun çalıştığını aktardı. Bu yapı sayesinde partinin bir fert daha kazandırma amacıyla fedakârca hareket ettiğini ifade etti.

Üye sayısı ve kadınların temsiliyeti:

Konuşmasında AK Parti kadın üye sayısına dikkat çeken Erdoğan, bugün itibarıyla 6 milyon 214 bini aştıklarını, son bir buçuk yılda ise 700 bin kadın üyenin daha partiye katıldığını belirtti. Bu rakamları, partinin tabanının genişlemesi ve kadınların siyasetteki varlığının güçlenmesi olarak değerlendirdi.

Erdoğan, partinin milletin partisi olduğunu vurgulayarak, AK Parti’yi milletin kurduğunu ve kendilerinin sadece tabelayı asma görevini yaptıklarını söyledi. Partinin yükselişinde en büyük payın birlikte yola çıktıkları hanım kardeşlerinde olduğuna dikkat çekti.

Haklar, kamuda başörtüsü yasağı ve sosyal düzenlemeler:

Erdoğan, sistem tarafından dışlanan; eğitim, çalışma hakkı elinden alınmış kadınların AK Parti sayesinde yeniden merkeze taşındığını belirtti. Yapılan düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek adımlar atıldığını, bunlardan en önemlisinin kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması olduğunu söyledi ve bunun bir utanç vesikasına son verdiğini kaydetti. Bugün kadınların bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet ve orduda görev yapabildiğini ifade etti.

Partinin kadına yönelik şiddeti kırmızı çizgi olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, bu alanda yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirildiğini, yapılanların lütuf değil görev olduğunu vurguladı. Kadınların aile, toplum ve geleceğin teminatı olarak taşıdığı öneme dair değerlendirmeler yaptı.

Saldırı iddiaları ve çağrı:

Son dönemde bazı kesimlerin AK Parti’ye yönelik saldırı kampanyaları başlattığını söyleyen Erdoğan, münferit olaylardan hareketle değerleri hedef alan kampanyaların ahlaksızca olduğunu belirtti. Milletin sağduyuyla bu tür girişimleri gördüğünü, partinin ve teşkilatın bunlara itibar etmeden çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın yoluna güçlenerek devam edeceğini, önümüzdeki dönemlerde de millete hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşma sonrasında merhum sanatçı Kayahan’ın 'Bir Aşk Hikayesi' adlı eseri çalındı. Program sonunda Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle yürütülen okuma yazma çalışmaları kapsamında 55 yaşında okuma yazma öğrenen Asya Durmaz’ın kaleme aldığı mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edildi.

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