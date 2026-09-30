Erfelek’te özel öğrenciler için Mutlu Çarşamba hazırlıkları

Hazırlık toplantısı yapıldı:

Sinop’un Erfelek ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Erfelek Gençlik Merkezi öncülüğünde Yunus Emre Ortaokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri için düzenlenecek 'Mutlu Çarşamba' etkinliğinin planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya okul müdürü, Gençlik Merkezi temsilcileri ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri katıldı.

Planlanan faaliyetler:

Toplantıda öğrencilerin katılımına uygun sportif ve sanatsal etkinlik programları üzerinde duruldu. Katılımcılar, etkinlik kapsamında yapılacak çalışmaların içeriği, gerekli malzeme ve organizasyon düzenlemeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu ve uygulama adımları belirlendi.

Etkinliğin hedefi:

'Mutlu Çarşamba' ile amaç, özel eğitim sınıfı öğrencilerinin sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak sosyal etkileşimlerini artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hazırlıkların tamamlanması için yol haritası oluşturuldu.

SİNOP’UN ERFELEK İLÇESİNDE ÖZEL EĞİTİM SINIFI ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENECEK "MUTLU ÇARŞAMBA" ETKİNLİĞİNİN PLANLAMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.