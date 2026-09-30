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Kırşehir'in Hamidiye Camii'sindeki cennet tasvirleri ilgi topluyor

Kırşehir Yenice Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii, 2017 yenilemesi ve Bakara Suresi'nden esinlenen cennet tasvirleriyle hem ibadetçi hem ziyaretçi çekiyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kırşehir'in Hamidiye Camii'sindeki cennet tasvirleri ilgi topluyor

Hamidiye Camii iç mimarisiyle dikkat çekiyor

Hamidiye Camii, Kırşehir’in Yenice Mahallesi’nde yer alan ve iç mekanındaki cennet tasvirleriyle öne çıkan tarihi bir yapı olarak kent gündeminde. Sultan 2. Abdülhamid döneminde kerpiç olarak inşa edilen cami, 2017 yılında yapılan yenileme çalışmalarıyla farklı bir görünüme kavuştu. Yenileme sürecinde Bakara Suresi’nden esinlenen motif ve tasvirlerin iç mekâna hakim olduğu belirtildi.

tarihi kimliği ve yenileme çalışmaları:

Caminin özgün yapısı, yapıldığı dönemin mimari özelliklerini taşıyor; ancak 2017’de uygulanan iç mimari düzenlemelerle ziyaretçi deneyimi değişti. Sultan 2. Abdülhamid dönemine dayanan kerpiç yapı, yenileme sonrası Bakara Suresi temalarıyla iç mekânda canlandırıldı. Bu yaklaşım, hem estetik hem de ibadet ortamına ilişkin algıda belirgin bir değişim yarattı.

Yenileme kapsamında yapılan çalışmaların amacı ve uygulama detayları kamuoyuna kısmen yansımış; ancak ortaya çıkan görsel zenginlik, ziyaretçi ilgisini artırdığı yönünde ortak gözlemler var. Caminin dış cephesinde yer alan Allah lafzı da mahalle sakinlerinin dikkat çektiği unsurlar arasında gösteriliyor.

ziyaretçi yorumları ve cemaat yoğunluğu:

Ziyaretçiler ve mahalle sakinleri, camideki tasvirlerin yoğun ilgiyi beraberinde getirdiğini söylüyor. Ziyaretçilerden Halime Sil, "Caminin tasvirinden dolayı çok dikkat çekiyor. Bu nedenle de çok sayıda ziyaretçisi oluyor" ifadeleriyle ilginin kaynağını özetledi. Yaklaşık 50 yıldır mahallede yaşayan Hidayet Cihan ise caminin eski bir yapı olmasına rağmen yeniden dizayn edildiğini, dış cephedeki Allah yazısının vatandaşları karşıladığını belirtti.

Cihan, cennet tasvirlerinin cemaat sayısına yansıdığını vurgulayarak öğle, ikindi ve cuma namazlarının yoğun geçtiğini dile getirdi. Bu gözlemler, hem dini pratiklerin hem de mekanın turistik/estetik değerinin birlikte hareket ettiğini gösteriyor.

Genç ziyaretçiler ve kursiyerler de camiyi düzenli olarak kullanıyor. Alptekin Kırıcı adlı çocuk, "Her yaz döneminde Kur’an kursu için camiye geliyorum" diyerek yapının mahalle hayatındaki sürekliliğine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Hamidiye Camii hem tarihi kökeni hem de 2017 yenilemesiyle ortaya çıkan iç mimarisi sayesinde Kırşehir’de hem ibadet eden cemaatin hem de camiyi görmek isteyen vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

KIRŞEHİR’DE İÇ MİMARİSİ VE CENNET TASVİRLERİYLE DİKKAT ÇEKEN HAMİDİYE CAMİİ, SOSYAL MEDYA...

KIRŞEHİR’DE İÇ MİMARİSİ VE CENNET TASVİRLERİYLE DİKKAT ÇEKEN HAMİDİYE CAMİİ, SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN YANI SIRA VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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