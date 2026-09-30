Venezüellalı turistlerin Sarıgöl molası: Sultaniye ve Crimson üzümlerine hayran kaldı

Sarıgöl'de beklenmedik mola:

İzmir'den Pamukkale'ye giderken Sarıgöl-Buldan karayolu üzerinde tezgaha uğrayan dört Venezüellalı kadın turist, Sarıgöl'ün ünlü üzüm çeşitlerini gördü. Sultaniye ve Crimson üzümleri ile incirler turistlerin ilgisini çekti ve ürünlerden satın aldılar.

Çiftçi tezgahının ilgi odağı:

Bahçesinden topladığı yerli ürünleri satışa sunan üretici ve satıcı Ahmet Uysal'ın tezgahı, bölgeden geçen ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Uysal, turistlerin sempatik olduğunu, tezgâhı gezip üzümleri sevdiklerini ve kilo kilo aldıklarını ifade etti.

Alışverişin ardından yolculuk:

Turistler, tezgâhtan aldıkları üzüm ve incirlerle yolculuklarına devam etti. Uysal, turistlerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti ve ziyaretin kısa süreli, ancak satışı olumlu etkilediğini aktardı.

PAMUKKALE’YE GİDERKEN SARIGÖL’DE ÜZÜM MOLASI VEREN VENEZÜELLALI TURİSTLER, SULTANİYE VE CRİMSON ÜZÜMLERİNDEN KİLO KİLO SATIN ALDI .