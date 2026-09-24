Erzincan polisine saha ve atış ağırlıklı müdahale eğitimi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeline, Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından teorik ve uygulamalı bir eğitim programı uygulandı. Atış Poligonu'nda gerçekleşen çalışmalarda gündelik görevlerde karşılaşılabilecek ani olaylara hızlı, bilinçli ve güvenli müdahale becerisinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitimin amaçları:

Eğitimlerin temel amacı, personelin silah kullanma kabiliyetlerini geliştirmek, güvenli müdahale tekniklerini benimsetmek ve şüpheli kişi ya da araçlara yönelik durdurma, arama ve tahliye süreçlerinde etkinlik kazandırmaktır. Teorik oturumlarla müdahale prensipleri anlatılırken uygulamalı çalışmalarla sahadaki refleks ve koordinasyon güçlendirildi.

Uygulama alanları ve işlenen konular:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda yapılan pratiklerde kadın ve erkek polisler bir araya gelerek; tabanca ile hızlı kurma ve atış, MPT-76 piyade tüfeğiyle şarjör değiştirme, bina operasyonu ve bina içi arama, araç durdurma ve arama, saldırı anında araç tahliyesi, şahıs üst araması, kelepçe takma ile polis savunma taktikleri gibi konuları uygulamalı olarak çalıştı.

Özellikle gece ve sisli ortamlarda yürütülen atış çalışmaları, düşük görüş mesafesinde hedef tespiti ve isabetli atış becerisinin geliştirilmesine odaklandı. Bu uygulamalar, gerçekçi senaryolarla personelin stresi yönetme ve ekiple koordinasyon yeteneklerini artırmayı amaçladı.

Eğitimlerin, yıl içinde farklı dönemlerde periyodik olarak tekrarlanarak polislerin müdahale yetkinliklerinin güncel ve etkin tutulduğu bildirildi.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, ACİL MÜDAHALE, ŞÜPHELİ KİŞİ VE ARAÇ DURDURMA, ARAMA İLE GÜVENLİ MÜDAHALE KONULARINDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ