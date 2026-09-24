Sultandağı'nda üreticilere kuşburnu ve badem üretiminde temel bilgiler aktarıldı

Sultandağı'nda üreticilere yönelik tarım eğitimi

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından düzenlenen eğitimde, kuşburnu ve badem yetiştiriciliği konusunda üreticilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında kuşburnu ve badem yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar, bakım uygulamaları ve üretim süreçlerine ilişkin temel bilgiler paylaşıldı. Eğitimde, üretim aşamalarına ilişkin temel ilkeler ve izlenmesi gereken yöntemler üreticilerle detaylı şekilde ele alındı.

Amaç ve beklenen sonuçlar:

Çalışmayla üreticilerin yetiştiricilik konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi amaçlandığı ifade edildi. Teknik personelin aktardığı bilgilerle üretim kalitesinin ve verimliliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu eğitimle üreticilerin öğrendiklerini uygulamaya geçirmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasıyla bölgesel tarımsal üretime katkı sağlanması öngörülüyor.

AFYONKARAHİSAR'IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE ÜRETİCİLERE YÖNELİK KUŞBURNU VE BADEM YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ.