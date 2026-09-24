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Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü'nde İstanbul-Adalar merkezli 7.5 senaryolu deprem tatbikatı öncesi yapılan toplantıda planlama ve koordinasyon son haliyle değerlendirildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

Tekirdağ'da 7.5 senaryolu deprem tatbikatı için son hazırlıklar

İstanbul-Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu çerçevesinde düzenlenecek tatbikat öncesi hazırlıklar, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü'nde yapılan bir toplantıda gözden geçirildi. Toplantıda tatbikat kapsamında yürütülecek çalışmaların kapsamı ve uygulanacak olay sürümleri masaya yatırıldı.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Planlama toplantısına, Tekirdağ'daki 23 afet grubunun yöneticileri katıldı. Katılımcılar; muhtemel deprem anında kurumlar arası koordinasyonun nasıl sağlanacağı, görev ve sorumluluk dağılımı ile tatbikat senaryolarının ayrıntılarını değerlendirdi.

Toplantıda daha önce hazırlanan olay sürümleri (enjekteler) üzerinden teknik ve lojistik değerlendirmeler yapıldı. Her bir enjektede beklenecek rol dağılımı, müdahale zinciri ve iletişim akışına ilişkin gözden geçirmeler gerçekleştirildi.

son planlama ve koordinasyon:

Görüş alışverişi sırasında tatbikatın son planlama aşamasına ilişkin notlar alındı ve uygulama sırasında kurumlar arası koordinasyonun etkinliğini artırmaya yönelik önlemler tartışıldı. AFAD Tekirdağ Müdürlüğü'ndeki toplantı, tatbikatın sahadaki uygulamaya hazır hale gelmesi için son hazırlıkların tamamlanmasına odaklandı.

Toplantı sonucunda belirlenen adımlar, tatbikat esnasında acil müdahale süreçlerinin test edilmesine ve olası aksaklıklara karşı önceden belirlenmiş çözüm yollarının uygulanmasına zemin hazırlayacak şekilde planlandı.

İSTANBUL-ADALAR MERKEZLİ 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU ÜZERİNE KURGULANAN TATBİKAT ÖNCESİNDE...

İSTANBUL-ADALAR MERKEZLİ 7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU ÜZERİNE KURGULANAN TATBİKAT ÖNCESİNDE TEKİRDAĞ’DAKİ HAZIRLIKLAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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