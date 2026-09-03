Erzincan'da aranan 22 şüpheli adliye yolunda

Erzincan'da güvenlik güçlerinin çalışması

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri arama ve yakalama çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 22 kişiyi yakalayarak adli makamlara sevk etti.

yakalananların durumu:

Ekiplerin açıklamasına göre, özellikle uyuşturucu kaynaklı suçlar, konut dokunulmazlığını ihlal ve kaçma gibi vakalara öncelik verildi. Bu kapsamda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanma, konut dokunulmazlığını ihlal ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 28 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. yakalandı.

Ayrıca, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan diğer şüpheliler de ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan 1 yıl 8 ay, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 9 ay ve 2 yıl, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 2 yıl 6 ay, görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün, kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 kişi yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Bunlara ek olarak, hakaret, alkollü veya uyuşturucu maddenin etkisi altında araç kullanma, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet, basit yaralama ve ailenin korunmasına yönelik tedbir dosyası kapsamında çeşitli sürelerde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 kişi daha yakalandı.

soruşturma ve adli süreç:

Çalışmalarda ayrıca adli para cezası nedeniyle aranma kaydı bulunan 4 kişi ile ifadeye yönelik aranması bulunan 6 kişi de yakalandı. Bu kişilerden bazılarının işlemleri tamamlandıktan sonra mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan toplam 22 şüpheli adli makamlara teslim edildi ve ceza infaz kurumlarına gönderilenler oldu.

emniyetin değerlendirmesi:

Açıklamada, suç ve suçlularla etkin mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ekiplerin kent genelindeki arama-tarama ve yakalama faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

ERZİNCAN'DA ARANAN 22 KİŞİ YAKALANDI