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Erzincan'da emniyetin gündemi: Esat Feryadi Doköz birim amirleriyle çalışmaları değerlendirdi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, müdür yardımcıları ve birim amirleriyle il genelindeki güvenlik çalışmaları ve değerlendirmeleri görüştü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da emniyetin gündemi: Esat Feryadi Doköz birim amirleriyle çalışmaları değerlendirdi

Erzincan'da emniyetin gündemi: Esat Feryadi Doköz birim amirleriyle çalışmaları değerlendirdi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz başkanlığında, il emniyet teşkilatının birim amirleriyle bir araya gelerek genel durum değerlendirmesi yaptı. Toplantıda hem mevcut uygulamalar hem de bilgilendirme kapsamında yürütülen faaliyetlerin etkinliği masaya yatırıldı.

katılımcılar ve toplantının amacı:

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile ilgili birim amirleri katıldı. Oturum, il genelinde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

gündem ve değerlendirme odakları:

Görüşmelerde, il genelinde yapılan çalışmaların etkinliği ele alındı; özellikle vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak temel hedef olarak vurgulandı. Amirler, uygulamaların sahadaki yansımalarını paylaştı ve koordinasyon ile bilgilendirme süreçlerinin sürdürülmesine karar verildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ, BİRİM AMİRLERİYLE TOPLANTI YAPTI

EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ, BİRİM AMİRLERİYLE TOPLANTI YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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