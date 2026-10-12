Köprü temeline düşen araçta yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

kaza ve kurtarma çalışması:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 80 HG 881 plakalı otomobil, Bağlama Kanal Köprüsü inşaatının bulunduğu alana girerek köprünün temeline düştü.

müdahaleyi gerçekleştiren ekipler:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü M.Ç. ile yanında bulunan küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada küçük çocuk, babası için ağladı. Ekipler çocuğu sakinleştirmek amacıyla "Baban iyi" sözleriyle teskin etmeye çalıştı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Yaralı baba ve çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları yürüttü.

OSMANİYE’NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK YAPIMI DEVAM EDEN KÖPRÜNÜN TEMELİNE DÜŞEN OTOMOBİLDE BULUNAN BABA VE KÜÇÜK ÇOCUĞU YARALANDI