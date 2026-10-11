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Erzincan'da gençlere ve ailelere yönelik kapsamlı uyuşturucu bilgilendirme çalışması

Erzincan Emniyet Müdürlüğü UYUMA ve NARVAS projeleriyle yaklaşık 6 bin 600 kişiye ulaştı; öğrencilere, ailelere ve AVM ziyaretçilerine broşürler dağıtıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da gençlere ve ailelere yönelik kapsamlı uyuşturucu bilgilendirme çalışması

çalışmanın kapsamı:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin korunması ve ailelerin uyuşturucu suçlarına ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü. Yapılan faaliyetler, Uyuşturucuyla Mücadele 2024-2028 Ulusal Strateji Belgesi ve Yerel Eylem Planı doğrultusunda planlandı ve uygulandı.

hedef kitle ve ulaşılan sayılar:

Çalışmalar boyunca şehir genelinde farklı mekânlarda yürütülen etkinliklerle yaklaşık 6 bin 600 kişiye ulaşılması hedeflendi ve bu sayı elde edildi. Buna göre yaklaşık 5 bin 100 öğrenci ile 1 bin 500 vatandaş bilgilendirildi; etkinlikler hem gençlere doğrudan hem de ailelere yönelik bilgilendirme niteliği taşıdı.

uygulanan faaliyetler ve materyaller:

Faaliyetler arasında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi sosyal tesislerinde düzenlenen kahvaltı programı ve Oryantasyon Haftası etkinlikleri ile alışveriş merkezinde kurulan NARKONOKTA standı yer aldı. Katılımcılara, uyuşturucu ile mücadele ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı; ayrıca UYUMA ve NARVAS projelerinin işleyişi anlatıldı ve tanıtım amaçlı broşürler dağıtıldı.

Programların içeriği, gençlerin erken farkındalığını artırmaya odaklandı; ailelere ise erken belirtileri tanıma, destek kanalları ve başvuru yolları hakkında rehberlik sağlandı. Stand ve üniversite etkinlikleri aracılığıyla etkin bir yüz yüze iletişim kurulması hedeflendi.

etkinliğin önemi ve devamı:

Emniyet yetkilileri, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve risk altındaki gruplara erişimin sürdürüleceğini bildirdi. Bu tür yerel uygulamaların, ulusal strateji belgeleriyle paralel yürütülmesinin, koruyucu ve önleyici çalışmalarda etkinliği artırdığı vurgulandı.

Sonuç olarak, Erzincan'daki etkinlikler hem sayısal hedeflere ulaşma hem de toplumda farkındalık oluşturma açısından önemli adımlar olarak değerlendirildi; dağıtılan materyaller ve yüz yüze bilgilendirmelerle gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

EMNİYETTEN UYUŞTURUCUYA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI

EMNİYETTEN UYUŞTURUCUYA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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