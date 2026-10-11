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Çayırova'da sahte çeyrekle oyalayıp bilekliği çaldı, zanlı kısa sürede yakalandı

Çayırova'da sahte çeyrekle tezgahtarı oyalayan şüpheli bilekliği çaldı; zanlı kısa sürede yakalanıp ürün geri alınırken sektör vatandaşları uyardı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çayırova'da sahte çeyrekle oyalayıp bilekliği çaldı, zanlı kısa sürede yakalandı

Olayın görüntüleri ve kısa sürede yakalanma:

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde geçen hafta yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerine sahte çeyrek altınla gelen şüpheli, tezgahtarı bir süre oyaladıktan sonra bilekliklere bakmak istediğini söyleyip bir bilekliği alarak dükkândan ayrıldı. Çalışanların ellerindeki altının sahte olup olmadığını kontrol etmeye çalıştığı sırada şüpheli mağazadan uzaklaştı.

Gebze Kuyumcular Derneği Başkanı Savaş Kılıç olayın ardından polisin kısa sürede zanlıyı yakaladığını ve çalınan ürünün teslim alındığını bildirdi. Olayın güvenlik kameralarına yansıması, soruşturma sürecine de delil sağladı.

Şüphelinin taktikleri ve sektör uyarısı:

Kılıç, son dönemde piyasada sahte altın kullanımının arttığını belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle kapalı saatlerde yapılan alışveriş tekliflerine karşı dikkatli olunmasını istedi. Kılıç, bazı kişilerin kuyumcuların kapandığı saatleri fırsat bilerek 'Nakit yok, altın vereyim' gibi söylemlerle sahte ürünleri devreye sokabildiğine dikkat çekti. Bu tür işlemlerin sonraki gün gerçek altın bozdurulduğunda fark edildiğini ve mağduriyetin büyüdüğünü belirtti.

Gerçek ile sahte altını ayırt etme yöntemleri:

Kuyumcular gerçek ve sahte ürünleri ayırt etmek için bir dizi teknik kullanıyor. Kılıç, işleyişte mihenk taşı, ayar suyu ve ayar makinelerinin temel araçlar olduğunu anlattı. Mihenk taşına sürülen sahte üründen iz alınabildiğini, üzerine ayar suyu uygulandığında asidin ürünü çözdüğünü; gerçek altının ise asitten etkilenmediğini aktardı. Ayar makineleri de gram ve ayar değerlerini göstererek şüpheleri netleştiriyor.

Kuyumcu çalışanı Ferhat Usta şüphelendikleri ürünleri kesip makinelerle test ettiklerini, sahte olduğunu tespit ettiklerinde müşteriye ürünü geri vermediklerini ve testleri itina ile yaptıklarını söyledi. Çalışan Tuğba Öz ise paketli ürünlerde içeriğin dışarıdan anlaşılmasının zor olduğuna dikkat çekerek, müşterilerin güvenliği için cihazlarla ürünlerin ayarının kontrol edildiğini belirtti.

Önlemler ve tüketiciye öneriler:

Kuyumcularda son dönemde hırsızlık ve soygun girişimlerine karşı alarm sistemleri, güvenlik butonları, kepenk sistemleri ve dükkânlarda yeterli sayıda personel bulundurma gibi önlemler artırıldı. Ferhat Usta, hırsızların farklı yöntemler denediğini söyleyerek dükkânların personel sayısını mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kuyumcu çalışanı Yusuf Doğrusoy ise tüketicilere işletmenin geçmişine, güvenilirliğine ve özellikle Gebze Kuyumcular Derneği üyeliğine bakmalarını tavsiye etti. Doğrusoy, yeni mevzuatla birlikte altın ürünlerindeki bandroller ve QR kodlarının da kontrol edilebileceğini hatırlatarak vatandaşların bu imkânlardan yararlanmasını önerdi.

Savaş Kılıç, sektörün sahtecilikle mücadelede aktif olduğunu, kuyumcuların aldığı ürünleri ayar makinelerinde ve diğer test yöntemleriyle daha sıkı şekilde kontrol ettiğini, ayarı düşük veya sahte olduğu belirlenen ürünlerin satın alınmadığını ve böylece aynı ürünün başka müşterilere satılmasının önüne geçildiğini vurguladı. Kılıç ayrıca vatandaşlara kesinlikle tanımadıkları kişilerden altın alışverişi yapmamaları uyarısında bulundu.

ÇAYIROVA İLÇESİNDE KUYUMCUYA SAHTE ÇEYREK ALTINLA GELEN ŞÜPHELİ, TEZGAHTARI OYALADIĞI SIRADA...

ÇAYIROVA İLÇESİNDE KUYUMCUYA SAHTE ÇEYREK ALTINLA GELEN ŞÜPHELİ, TEZGAHTARI OYALADIĞI SIRADA BİLEKLİK ÇALARAK İŞ YERİNDEN AYRILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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