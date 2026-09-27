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erzincan'dan 18 ülkeye uzanan somon üretim ağı

Erzincan'da 16 tesiste yıllık 3 bin 132 ton alabalık ve 55 milyon 150 bin yavru üretiliyor; gelişen tesislerle somonlar yaklaşık 18 ülkeye gönderiliyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Aslı Han

erzincan'dan 18 ülkeye uzanan somon üretim ağı

erzincan'da su kaynaklarından uluslararası pazarlara

Erzincan'da su kaynakları üzerine kurulu 16 tesiste yürütülen üretimle yılda 3 bin 132 ton alabalık ve 55 milyon 150 bin adet alabalık yavrusu üretiliyor. Bölgenin zengin iç suları, yavru üretiminde Türkiye'nin öne çıkan merkezlerinden biri haline gelmesini sağlıyor ve yeni yatırımlarla kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Sakaltutan bölgesindeki tesislerde hem yavru ve somon üretimi hem de genetik çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor. Ailenin üçüncü kuşağı olarak işletmeyi sürdüren Ozaner Akpolat, dedesinin 1992'de Almanya'da görüp Erzincan'a taşıdığı üretim sistemiyle başlayan çalışmanın bugün milyonlarca yavruya ulaştığını aktarıyor.

üretim süreci ve büyütme aşamaları:

Yumurtadan çıkan balıklar önce tesislerde yavru olarak yetiştiriliyor. Burada belirli bir süre içinde yaklaşık 10 gram ağırlığa ulaşan balıklar barajlara taşınıyor. Barajlarda büyütülen balıkların bir kısmı 250 gramı bulduktan sonra deniz ortamına aktarılıyor; denizdeki yetiştirme sürecinin sonunda balıklar yaklaşık 4 kilograma kadar büyüyor ve uluslararası pazarlara gönderiliyor.

Üretilen yavruların ve yetiştirilen somonların büyük bölümü Karadeniz'deki tesislere gönderiliyor; burada büyütülen balıklar sektörde yaygın olarak Karadeniz somonu adıyla anılıyor. Akpolat, üretimin yaklaşık %90'ının yurt dışına gönderildiğini belirterek küresel somon talebinin yatırım kararlarında belirleyici olduğunu vurguluyor.

genetik çalışmalar ve ekonomik zincir:

Sakaltutan'daki tesislerde yürütülen genetik çalışmalarda balıkların dişileştirilmesi ve kısırlaştırılması gibi uygulamalar da yer alıyor. Bu çalışmalar, yetiştiricilik verimliliğini ve istikrarını artırmayı hedefliyor.

Üretimin etkisi tesislerle sınırlı kalmıyor; kuluçkahanelerde başlayan süreç baraj ve deniz çiftlikleri, işleme tesisleri ve ihracat kanallarına kadar uzanan geniş bir ekonomik zincir oluşturuyor. Akpolat, üretilen yumurtaların Türkiye içindeki farklı somon üreticileri, ihracatçılar ve işleme tesislerine ulaştığını, sektörün yem, ekipman, nakliye, bakım, balık sağlığı ve lojistik gibi alanlarda da hareketlilik sağladığını ifade ediyor.

Sakaltutan bölgesinin su sıcaklığındaki istikrarı ve iç suların taşıdığı nitelikler üretim açısından önemli avantajlar sunuyor. Somon yetiştiriciliğinde oksijen, pH, mineral yapı ve su sıcaklığı gibi faktörlerin rolü büyük; Erzincan'ın iç suları bu gereksinimler açısından potansiyel barındırıyor.

Tesislerden çıkan somonlar, başta Rusya, Çin, Vietnam, Japonya, Almanya ve İngiltere olmak üzere yaklaşık 18 ülkeye ihraç ediliyor. Üretimin ölçeği ve zincirin tüm halkalarındaki hareketlilik, bölge ekonomisine ve sektöre uzun vadeli katkı sunuyor.

ERZİNCAN’DA SU KAYNAKLARI ÜZERİNE KURULU 16 TESİSTE YILLIK 3 BİN 132 TON ALABALIK VE 55 MİLYON 150...

ERZİNCAN’DA SU KAYNAKLARI ÜZERİNE KURULU 16 TESİSTE YILLIK 3 BİN 132 TON ALABALIK VE 55 MİLYON 150 BİN ADET ALABALIK YAVRUSU ÜRETİLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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