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Karasu şelalesi Hollywood'un sahnesinden doğal bir kaçamağa dönüştü

Sabun Çayı'ndaki Karasu Şelalesi, 15 metrelik akışı ve 'Skyfall' sahneleriyle biliniyor; hafta sonları doğaseverlerle dolup taşıyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Karasu şelalesi Hollywood'un sahnesinden doğal bir kaçamağa dönüştü

Karasu şelalesinin cazibesi:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Sabun Çayı üzerinde yer alan Karasu Şelalesi, doğal yapısını büyük ölçüde koruyan ve ziyaretçilerine ferah bir mola sunan bir mekan olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen berrak su, çevresinde doğal bir havuz oluşturuyor; kayalıklarla çevrili alan, yoğun bitki örtüsü ve serin hava ile birleşince ziyaretçilere sakin bir doğa deneyimi sağlıyor.

Ulaşım kolaylığı sayesinde sadece Osmaniye değil, çevre il ve ilçelerden de gelen ziyaretçiler şelaleyi tercih ediyor. Bölge, hem günübirlik geziler hem de fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşleri için uygun bir rota oluşturuyor.

Hollywood bağlantısı:

Şelalenin bilinirliğinin artmasında sinema dünyasının payı da bulunuyor. 007 James Bond serisinden 'Skyfall' filminde, bölge iki sahnede kullanıldı. Bu uluslararası görünürlük, Karasu Şelalesi'ne olan ilgiyi artırdı ve ziyaretçi profilinde farklı ülkelerden gelen meraklıları da görmeye başlandı.

Ziyaretçi deneyimi ve turizm etkisi:

Özellikle sıcak yaz günlerinde serinlemek ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için tercih edilen şelale, fotoğraf ve doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor. Bölgeyi gezen vatandaşlar, şelalenin temiz havası, doğal manzarası ve suyun huzur veren sesi nedeniyle burayı övüyor.

Yerel yetkililer ve ziyaretçiler, Karasu Şelalesi'nin Osmaniye'nin doğa turizminde önemli bir noktaya dönüştüğünü belirtiyor; hafta sonları yüzlerce kişiyi ağırlayan alan, ildeki doğa turizmi çeşitliliğine katkıda bulunuyor.

KARASU ŞELALESİ, ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI YÜZLERCE DOĞASEVERİ AĞIRLIYOR.

KARASU ŞELALESİ, ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI YÜZLERCE DOĞASEVERİ AĞIRLIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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