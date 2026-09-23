Dolar 48,8317 +0,05%
Euro 55,6575 -0,40%
Bist 13.275,13 +0,58%
Altın Gram 6.780,72 -1,31%
EUR/USD 1,1393 -0,52%
Brent Petrol 97,40 +2,09%
--°

Erzurum şehir hastanesinde bir günde üç bilimsel başarı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde aynı gün içinde Doğu Anadolu'da ilk robotik radikal sistektomi yapıldı; kadın kliniği ödül aldı, KEPAN toplantıları yapıldı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum şehir hastanesinde bir günde üç bilimsel başarı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde eş zamanlı gelişmeler

Erzurum Şehir Hastanesi'nde aynı gün içinde üç ayrı bilimsel ve klinik etkinlik gerçekleşti. Üroloji, kadın hastalıkları ve beslenme alanlarındaki bu adımlar, hastanenin hem hizmet hem de akademik faaliyetlerdeki ivmesini gösterdi.

Robotik cerrahide bölgesel ilk:

Üroloji Kliniği tarafından Endoüroloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen kurs kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez bir hastaya robotik yardımlı radikal sistektomi uygulandı. Mesane kanseri nedeniyle yapılan operasyonda Ankara'dan katılan Doç. Dr. Erdem Koç bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Organizasyonun düzenlenmesine katkılarından ötürü Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şenol Adanur'a teşekkür edildi.

Kadın kliniğinin akademik başarısı:

Aynı gün gerçekleştirilen hastane sempozyumunda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından sunulan akademik çalışma jüri değerlendirmesi sonucunda

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek
images

TCG Kemalreis Cidde'de liman ziyareti ve üst düzey görüşmeler
images

Şekerli içecekler yerine su ve ayranla daha az şeker tüketin
images

Hayrabolu'nun tescilli lezzeti: Çerkezmüsellim pabuç köftesi 44 yıldır değişmiyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi

Develi'ye 300 hektarlık can suyu: Köseler Göleti sulaması tamamlandı

Kastamonu’da skunk, ecstasy ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; bir gözaltı

Kuzey Toroslar'da tarih öncesi miras gün yüzüne çıkıyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü