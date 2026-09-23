Erzurum şehir hastanesinde bir günde üç bilimsel başarı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde eş zamanlı gelişmeler

Erzurum Şehir Hastanesi'nde aynı gün içinde üç ayrı bilimsel ve klinik etkinlik gerçekleşti. Üroloji, kadın hastalıkları ve beslenme alanlarındaki bu adımlar, hastanenin hem hizmet hem de akademik faaliyetlerdeki ivmesini gösterdi.

Robotik cerrahide bölgesel ilk:

Üroloji Kliniği tarafından Endoüroloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen kurs kapsamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez bir hastaya robotik yardımlı radikal sistektomi uygulandı. Mesane kanseri nedeniyle yapılan operasyonda Ankara'dan katılan Doç. Dr. Erdem Koç bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Organizasyonun düzenlenmesine katkılarından ötürü Endoüroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şenol Adanur'a teşekkür edildi.

Kadın kliniğinin akademik başarısı:

Aynı gün gerçekleştirilen hastane sempozyumunda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından sunulan akademik çalışma jüri değerlendirmesi sonucunda