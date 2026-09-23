Hayrabolu'nun tescilli lezzeti: Çerkezmüsellim pabuç köftesi 44 yıldır değişmiyor

Hayrabolu'da köfte geleneğinin merkezi

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Çerkezmüsellim mahallesinde 1982 yılından bu yana aynı tarifle hazırlanan pabuç köftesi, yerel lezzetleri koruyan örneklerden biri olarak öne çıkıyor. Yörede ustadan çırağa aktarılan tarif, üretim yöntemi ve kullanılan malzeme kombinasyonu sayesinde kuşaklar boyunca benzer tatla sofralara ulaştırıldı.

Hazırlanış ve ayırt edici özellikleri:

Pabuç köftesinin temelini, Trakya’da yetişen ve bir yaşını doldurmamış dana etleri oluşturuyor. Etin seçimi, özgün baharat karışımı ve özel hazırlanış şekli köfteyi diğer çeşitlerden ayırıyor. Köfte ustası Mahmut Yalçın, lezzetin hikâyesinin babası Mehmet Şükrü Yalçın tarafından 1982'de başladığını ve tarifin o günden bugüne değişmediğini vurguluyor. Usta, hazırlık aşamalarında yıllardır aynı yöntemin uygulandığını ve bunun lezzetin sürekliliğini sağladığını belirtiyor.

Tescil, talep ve ihracat:

Artan ilgi üzerine 2009 yılında Çerkezmüsellim pabuç köftesinin marka tescili gerçekleştirildi. Bu tescille birlikte lezzet, sadece Hayrabolu sınırlarını aşarak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların da talebine cevap veren bir yöresel ürün hâline geldi. Ürün, hem iç pazarda ilgi görüyor hem de Almanya, Norveç, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere gönderilerek Avrupa sofralarına ulaşıyor. Mahmut Yalçın, amaçlarının bu eşsiz lezzeti Türkiye’nin dört bir yanına taşımak olduğunu ve Hayrabolu’ya yolu düşenlerin köfteyi tatmadan bölgeden ayrılmadığını ifade ediyor.

Çerkezmüsellim pabuç köftesi, 44 yıldır değişmeyen tarif ve yerel üretim geleneğiyle bölge kimliğinin lezzetli bir yansıması olmaya devam ediyor.

HAYRABOLU İLÇESİNDE 1982 YILINDAN BU YANA AYNI TARİFLE HAZIRLANAN VE 2009 YILINDA TESCİLLENEN ÇERKEZMÜSELLİM PABUÇ KÖFTESİ, YÖRE HALKININ YANI SIRA FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN VATANDAŞLARIN DA İLGİSİNİ ÇEKİYOR