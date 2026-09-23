On’ca lezzetin yılı: Adana lezzet festivali 9-11 ekimde merkez parkta buluşuyor

On’ca lezzetin yılı: Adana Lezzet Festivali 9-11 Ekim'de

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, onuncu yılında 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet' temasıyla 9-11 Ekim tarihlerinde Adana Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. İstanbul Feriye'de yapılan lansman toplantısıyla tanıtılan festival, kentin binlerce yıllık mutfak mirasını yerel ustalar ile uluslararası şeflerin buluşmasına taşıyacak.

festivalin geçmişi ve büyümesi:

Festival, ilk yıllarında Yüreğir'de bir aqua parkta mütevazı bir fikir olarak başladı; birkaç kişi tarafından hayata geçirilmesi planlanan organizasyon zaman içinde büyüdü. 10 yılda toplam 4 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan etkinlik, geçtiğimiz yıl 800 bin ziyaretçiyle rekor kırdı. Bu ziyaretçi yoğunluğu ekonomiye de yansıdı: 2025'te festivalin katkısı olarak açıklanan 3,7 milyar TLlik ekonomik değer ve ikram edilen 500 bin et şiş ile 400 bin şişe şalgam gibi rakamlar, etkinliğin kapasitesini ve bölgeye sağladığı hareketliliği ortaya koydu.

program, katılımcılar ve davet:

9-11 Ekim'deki buluşma, yerel lezzet atölyelerinden uluslararası şeflerin gösterilerine, tadım köşelerinden sektör panellerine uzanan kapsamlı bir program sunacak. Adana Valisi Mustafa Yavuz, İstanbul'daki tanıtımda festivalin kent için bir hafıza ve buluşma noktası olduğunu vurguladı. Vali Yavuz konuşmasında, festivalin birçoğunun katkısıyla bugünlere ulaştığını belirterek belediyelere, odalara, borsalara, üreticilere ve kadın kooperatiflerine teşekkür etti ve 9-10-11 Ekim'de Adana'ya gelecek tutkunlara davette bulundu.

Vali Yavuz, festivalin marka değerinin giderek arttığını ve ajandalar ile tarihlerde yerini sağlamlaştırdığını ifade etti; bunun beraberinde daha büyük projeler üretme sorumluluğunu getirdiğini de sözlerine ekledi. Konuşmanın sonunda Vali Yavuz tezgâha geçerek pişirdiği kebapları basın mensuplarına ikram etti, bu da etkinliğin samimi ve katılımcı ruhunu simgeleyen bir an oldu.

Adana Lezzet Festivali, şehrin yıl boyunca süren etkinlik takvimindeki yerini koruyor. Vali Yavuz, Adana'nın yalnızca lezzet festivaliyle değil, aynı zamanda Tiyatro Festivali, Portakal Çiçeği-Adana Karnavalı ve Altın Koza gibi sinema ve kültür etkinlikleriyle de bir festival şehri olduğunu hatırlattı. Organizatörler, onuncu yılına giren festivalde hem geçmişin izlerini taşıyacak hem de yeni lezzet hikâyeleri üretmeyi hedefliyor.

9-11 Ekim tarihlerinde Adana Merkez Park'ta düzenlenecek etkinlik, gastronomi meraklıları, sektör profesyonelleri ve yerel üreticiler için kapsamlı bir buluşma olmayı sürdürecek.

BU YIL 10'NCUSU DÜZENLENECEK ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİNİN TANITIM TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILDI.