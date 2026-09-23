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Sahada mesleki kimlik inşası için 61 öğrenci oryantasyonla hazırlandı

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 2026-2027 döneminde 61 öğrencinin mesleki kimliğine odaklanan saha oryantasyonu yaptı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sahada mesleki kimlik inşası için 61 öğrenci oryantasyonla hazırlandı

Oryantasyon toplantısı gerçekleştirildi:

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından düzenlenen "2026-2027 Sosyal Hizmet Uygulaması I-II Dersi Oryantasyon Toplantısı", "Kuramdan Uygulamaya, Profesyonel Kimliğin İnşası" temasıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Prof. Dr. Aliye Mavili (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı), Prof. Dr. Semra Saruç (Dekan Yardımcısı), sosyal hizmet uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Uygulamanın önemi ve hedefleri:

Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Aliye Mavili, saha uygulamasının sosyal hizmet eğitiminde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Mavili, "Uygulama bizim hayat damarımız" sözleriyle teorik bilginin sahada pekişmesinin gerekliliğini dile getirdi. Bu yıl 61 öğrencinin saha uygulaması kapsamında mesleki kimlik gelişimine adım atacağı belirtildi. Konuşmada, öğrencilerin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı gruplarla doğrudan temas kurmasının eğitimsel değeri ile mesleki sorumluluk ve olası riskler konusunda farkındalık kazanmasının önemi öne çıkarıldı.

Ders işleyişi ve değerlendirme süreçleri:

Toplantıda Sosyal Hizmet Uygulaması I ve II derslerinin işleyişine dair ayrıntılı sunum yapıldı. Arş. Gör. Gizem Özkan tarafından gerçekleştirilen sunumda, güz döneminde yürütülecek uygulama kapsamında öğrencilerin kurumlarda haftanın belirli günlerinde mikro düzeyde birey odaklı çalışmalar yürüteceği ifade edildi. Öğrencilerden grup çalışması planı, kurum tanıtımı ve sorun alanı raporları hazırlamaları istendi.

Bahar döneminde yapılacak Sosyal Hizmet Uygulaması II dersinde ise mezo ve makro düzeyde uygulamalara ağırlık verileceği, hazırlanan projeler ve grup çalışmalarıyla öğrencilerin farklı saha deneyimleri kazanmalarının hedeflendiği kaydedildi. Toplantı, öğrencilerin devam şartları, raporlama süreçleri ve sorumluluklarına ilişkin soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "2026-2027 SOSYAL HİZMET UYGULAMASI I-II DERSİ ORYANTASYON TOPLANTISI", "KURAMDAN UYGULAMAYA, PROFESYONEL KİMLİĞİN İNŞASI" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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