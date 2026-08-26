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Erzurum tarih derneği başkanından Malazgirt'in 955. yıl dönümünde vefa çağrısı

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Hacı Ömer Özden, Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında Sultan Alparslan ve kahraman ecdadı rahmet, minnet ve şükranla andı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum tarih derneği başkanından Malazgirt'in 955. yıl dönümünde vefa çağrısı

Dernek başkanından anma mesajı:

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Hacı Ömer Özden, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, bu zaferin Türk tarihi ve Anadolu'nun kaderi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Özden, Malazgirt’in sadece bir askeri başarı olmadığını; milletin yeniden dirilişi ve ebedi yurdun tesisinde kilit bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Malazgirt'in tarihî ve toplumsal anlamı:

Başkan Özden mesajında, Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’nun kapılarını Türklere açtığını ve bu toprakların ebedi yurt edinilmesinin önünü açtığını belirtti. Ona göre bu zafer, milletin atalet ve acziyet halini sonlandırıp Anadolu’daki yaşamı canlandıran; iman, öngörü, strateji ve sabrın bir araya geldiği bir kazanımdır. Özden ayrıca zaferin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletlerinin güçlendiği bir sonuç doğurduğunu ifade etti.

Mesajda Malazgirt’in, Anadolu’nun İslamlaşmasında ve Türk-İslam medeniyetinin oluşumunda önemli bir dönemeç olduğuna işaret edildi. Bu yönüyle zafer, yalnızca bölgesel bir başarı olmayıp, tarihin akışını etkileyen bir hadise olarak tanımlandı.

Özden'in vurguladıkları ve anma dilekleri:

Özden, Sultan Alparslan ve kahraman ecdadı rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti. Mesajında, bu destanın Anadolu’nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere açtığını, milletin istiklal ve istikbal temellerini pekiştirdiğini ve Türk milletinin dünya tarihine yön veren bir güç haline gelmesini sağladığını ifade etti.

Başkan, kazanan ordunun cesareti, inancı ve fedakârlığı sayesinde bu toprakların ebedî yurt haline geldiğini; şehitlerin, kalemiyle, kılıcıyla, duasıyla ve direnişiyle var olan ecdadın bu vatanı emanet ettiğini hatırlattı. Ayrıca Malazgirt’in, İslam dünyasındaki bölünmüşlüklerin giderilmesine katkı sağladığı ve milletin İslam’ın bayraktarlığını üstlenmesinin başlangıcına zemin hazırladığı görüşünü paylaştı.

Mesajın sonunda Erzurum Tarih Derneği adına Büyük Taarruz’un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları da saygı, şükran ve rahmetle anıldı. Özden, milletin geçmişten aldığı güçle barış, esenlik, huzur ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi ve şanlı ecdadın bıraktığı mirasa bağlılık çağrısı yaptı.

Mesaj, ‘Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır’ sözünün mimarı olarak anılan büyük komutan ve hükümdar Sultan Alparslan ile onun kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla yad etme ifadesiyle son buldu.

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI HACI ÖMER ÖZDEN, 26 AĞUSTOS 1071 MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL...

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI HACI ÖMER ÖZDEN, 26 AĞUSTOS 1071 MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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