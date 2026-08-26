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Düzce'de mahalle sohbeti: altyapı yatırımı ön planda

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Darıcı Mahallesi'nde düzenlenen mahalle sohbetinde altyapı projelerini ve vatandaş taleplerini yerinde dinledi ve not aldı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de mahalle sohbeti: altyapı yatırımı ön planda

Başkanın mahalle sohbeti:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri programının son durağı olarak Darıcı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Aziz Yıldırım Bulvarı'ndaki parkta, muhtarlık binasının yanında düzenlenen toplantıya belediye yöneticileri, birim müdürleri ve parti teşkilatı temsilcileri de katıldı. Toplantıda mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve çocukların sıcak karşılaması dikkat çekti.

Vatandaşla doğrudan iletişim:

Özlü, bu tür sohbetleri 17 mahallede gerçekleştirdiklerini belirterek amaçlarının sorunları yerinde dinlemek olduğunu vurguladı. Siyasette dönemsel görünürlük eleştirilerine yanıt veren Özlü, sürekli sahada olduklarını, Düzce için proje ve icraatlara odaklandıklarını söyledi. Belediye başkanının çalışma temposuna ilişkin iddiasını yorumlayarak, görevinin başında çok vakit geçirdiğini ifade etti.

100 proje ve ekonomik tablo:

Seçim dönemi vaatleri arasında yer alan 100 projenin yüzde 45'inin tamamlandığını aktaran Özlü, ekonomik daralmanın belediye gelirlerine etkisine de değindi. Belediyenin gelir yapısının yaklaşık yüzde 65 İller Bankası payı ve yüzde 35–40 civarında öz kaynaklardan oluştuğunu belirterek, mevcut kaynakları etkin kullanma ve projeleri tamamlamadaki kararlılığına vurgu yaptı.

Altyapı yatırımları öncelik:

Başkan Özlü, belediyeciliğin özünde altyapı olduğunu ifade ederek altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini söyledi. Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını yürüttüklerini iddia eden Özlü, içme suyu şebekesini yenilemek için bugüne kadar kazılan yolların uzunluğunun 35 km olduğunu ve çalışmanın devam edeceğini aktardı. Ayrıca belediye sorumluluğundaki yolların uzunluğunu 1021 km olarak paylaştı.

Özlü, planlanan arıtma tesisi kapasitesine ilişkin olarak 60 dönüm arazi üzerinde 130 bin m3/gün kapasiteli bir tesis kurulacağını, bir baraj projesinin de sürdüğünü belirtti. Altyapı yatırımlarının görünmeyen ama kalıcı hizmetler olduğunu, tamamlandığında halkın rahata ereceğini vurguladı.

Mahalle talepleri ve çözüm takvimi:

Darıcı Mahallesi'ne gelmeden önce mahalleye yönelik bir çalışma yaptıklarını söyleyen Özlü, gelen taleplerin tek tek not alındığını açıkladı. 18. madde uygulamaları ile açılmayı bekleyen yollar için yasal uzlaşma süreçlerinin hızlandırılması talimatı verildi. Eksik sokak numaraları tespit edilmiş; muhtarla yürütülen çalışmaların 10 gün içinde tamamlanacağı bildirildi ve talep edilen kapalı durağın yağışlar başlamadan yapılacağı taahhüt edildi.

Gazhane Caddesi'ndeki diyaliz kavşağı ile ilgili düzenlemelerin, bölgedeki içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltlanarak yapılacağı; talep edilen yağmur suyu hattının ise yaklaşık 2–3 ay içinde tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

Toplantının sonunda Özlü, Darıcı Mahallesi sakinlerine mahallenin sorunlarını gidermek için gece-gündüz çalışacaklarını ve talepleri adım adım çözeceklerini yineledi. Vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinin sürdüğü mahalle sohbeti, yerinde tespit ve çözüm takvimiyle son buldu.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA DARICI MAHALLESİ SAKİNLERİYLE...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ KAPSAMINDA DARICI MAHALLESİ SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK MAHALLEDEKİ SORUN, TALEP VE BEKLENTİLERİ DİNLEDİ. “GERÇEK BELEDİYECİLİK ALTYAPIDIR” DİYEN BAŞKAN ÖZLÜ, ÇOK CİDDİ BİR YATIRIMLA DÜZCE TARİHİNİN EN BÜYÜK İÇME SUYU ALTYAPI PROJESİNİ YAPTIKLARINI VURGULADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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