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Denizde kaybolma ihbarı Atakum sahillerini harekete geçirdi

Atakum Denizevleri açıklarında denize giren bir kadının kaybolduğu ihbarı üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizde kaybolma ihbarı Atakum sahillerini harekete geçirdi

Atakum'da denizde arama çalışmaları devam ediyor:

Samsun'un Atakum ilçesinde, Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı yakınlarında denize giren bir kadının kaybolduğu yönünde gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi. Olay, bölgedeki golf kulübü yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Ekiplerin müdahalesi:

İhbar üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, deniz yüzeyinde botlarla ve kıyı hattında yürüyerek arama çalışmaları yürütüyor; kurtarma ve güvenlik unsurları koordineli şekilde görev alıyor.

İhbarın doğrulanması ve sürecin ilerleyişi:

Gelen ihbarın doğruluğunun henüz netlik kazanmadığı ifade edilirken, arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi. Yetkililer çalışmaların sürdüğünü ve bölgeden gelen yeni bilgilere göre operasyonun yönlendirildiğini açıkladı.

Olayla ilgili resmi makamların açıklamaları ve arama sonuçları geldikçe gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE DENİZE GİREN BİR KADININ KAYBOLDUĞU YÖNÜNDEKİ İHBAR ÜZERİNE DENİZDE...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE DENİZE GİREN BİR KADININ KAYBOLDUĞU YÖNÜNDEKİ İHBAR ÜZERİNE DENİZDE ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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