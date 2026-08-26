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Kırklareli'de aileler için iletişim ve yaşam becerileri eğitimi

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal hizmet alan ailelere iletişim ve yaşam becerileri semineri düzenledi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 17:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırklareli'de aileler için iletişim ve yaşam becerileri eğitimi

Kırklareli'de aile yaşam becerileri semineri gerçekleştirildi

Kırklareli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, sosyal hizmet modellerinden faydalanan ailelere yönelik Aile Yaşam Becerileri konulu bir seminer düzenlendi. Programda katılımcılara günlük yaşamda ihtiyaç duyulan beceriler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Seminerde öne çıkan başlıklar

Etkinlik kapsamında özellikle aile içi iletişim, sağlıklı ilişkiler ve günlük yaşam becerileri üzerinde duruldu. Katılımcılara, çatışma yönetimi, empati geliştirme ve günlük rutinin düzenlenmesine yönelik pratik öneriler sunuldu ve uygulamalı yaklaşımlar paylaşıldı.

Amaç ve beklenen etkiler

Seminerin temel amacı, ailelerin gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara karşı farkındalıklarını artırmak ve sağlıklı aile ilişkilerini desteklemek olarak açıklandı. Düzenlenen programın, faydalanıcı ailelerin kaynaklara erişimini güçlendirmesi ve iletişim becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Organizatörler, benzer bilgilendirme ve destek çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirtti ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre içeriklerin şekillendirileceğini duyurdu.

KIRKLARELİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE AİLE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE...

KIRKLARELİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE AİLE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN FAYDALANAN AİLELERE YÖNELİK AİLE YAŞAM BECERİLERİ KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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