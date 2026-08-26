Umut Yılmaz ahlat otağında Gaziantep misafirperverliğini taşıdı

Ahlat'ta otağ çadırında Gaziantep ruhu:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Yılmaz, etkinlik alanında Şehitkamil Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan otağ çadırında vatandaşları ve programa katılan misafirleri ağırladı. Tarihi atmosferin ön planda olduğu buluşmalarda farklı şehirlerden gelen katılımcılarla bir araya gelen Yılmaz, Gaziantep'in kültürünü ve misafirperverliğini alanda yansıttı.

Konuklarla buluşma ve ikramlar:

Otağ çadırında Yılmaz, konuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti ve çeşitli ikramlarda bulundu. Toplumsal hafızanın canlandırıldığı etkinlik sırasında Şehitkamil temsilcisi olarak kentinin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler veren Yılmaz, Gaziantep'te yürütülen çalışmaları da aktardı. Etkinliğe katılanlar arasında farklı illerden gelen ziyaretçiler de yer aldı.

Gaziantep'e davet ve tarih vurgusu:

Yılmaz, Ahlat'a gelen vatandaşları ve diğer illerden programa katılan misafirleri Gaziantep'e davet ederek kentin mimari ve kültürel değerlerinin görülmesini önerdi. Ayrıca 1071 yılına işaret ederek Malazgirt zaferinin Anadolu'nun Türk yurdu olmasına zemin hazırlayan dönüm noktası olduğunu hatırlattı. Sultan Alparslan ve mücadelede hayatlarını kaybeden şehitler anıldı, onlara rahmet ve minnet ifade edildi.

Yılmaz, atılan adımların ecdadın mirasına sahip çıkarak geleceğe taşınması gerektiğini belirtti ve bu mirasın sorumluluğunu taşıma vurgusu yaptı. Ahlat'taki etkinlikler, hem tarih bilincinin tazelenmesine hem de şehirlerarası kardeşlik bağlarının güçlenmesine olanak sağladı.

YILMAZ ŞEHİTKAMİL’İN OTAĞINDA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI