Yüz on bir yıllık vefa Manisa'da yankılandı

Manisa'da mevlit ve lokma ile anma

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin 111. kuruluş yıl dönümü ve 26 Ağustos Özel Şeref Günü dolayısıyla Manisa'da anma programı düzenlendi. Hatuniye Camii'nde gerçekleştirilen programda mevlit okutuldu, öğle namazı kılındı ve cami avlusunda lokma ikramı yapıldı.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu cami avlusunda dua etti ve ardından katılımcılara lokma ikram edildi.

111 yıllık vefa yolculuğu:

Derneğin tarihi, Kıyışkan'ın anlatımına göre 26 Ağustos 1915 tarihinde Çanakkale ve cephelerdeki zorlu koşullar içinde başlıyor. Kuruluş ilk adıyla Malulini Guzata Muavenet Heyeti olarak, cephelerden yaralı olarak İstanbul'a gelen harp malullerinin yaralarını sarmak, protez ihtiyaçlarını karşılamak, giyim ve iaşelerini sağlamak, harçlık temin etmek ve memleketlerine dönmelerine yardımcı olmak amacıyla atılmış bir adım olarak tanımlandı.

Kıyışkan, derneğin geçen süre içinde farklı adlarla hizmet verdiğini hatırlatarak, kuruluş tarihçesini şu şekilde sıraladı: 1931 Ordu Malulleri Cemiyeti, 1940 Ordu Malulleri Birliği, 1945 Malul Gaziler Birliği, 1959 Harp Malulü Gaziler Cemiyeti ve nihayet 1961'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adını aldığını; kurumsal yapının ise 1983'te çıkarılan 2847 sayılı Kanun ile güçlendiğini vurguladı.

Özel Şeref Günü'nün anlamı:

Kıyışkan, derneğin tüzüğünde yer alan 26 Ağustos tarihinin 'Özel Şeref Günü' olduğunu belirterek, bu günün şehit ve gazilerin fedakarlıklarını hatırlamak açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kıyışkan, 26 Ağustos'u 'yarasını vatanına armağan eden gazinin onuru' ve 'şehidinin ardından başı dik duran ailelerin vakarının adı' şeklinde nitelendirdi.

Konuşmasında ayrıca, derneğin kuruluşunun cephede yaralı bir askerin elinden tutulmasıyla başladığını hatırlatarak, bu hizmet geleneğinin bugün de şehitlerin emanetlerine ve gazilere sahip çıkma kararlılığıyla sürdüğünü ifade etti. Kıyışkan, 'Bayrağımız dalgalandıkça, bu vatan üzerinde özgürce yaşadıkça, şehitlerimizin hatırası unutulmayacak, gazilerimizin fedakarlığı unutturulmayacaktır' sözleriyle vurgusunu yaptı.

Program, katılımcıların şehitler için rahmet, gaziler için minnet ve şükran dilemeleriyle son buldu. Kıyışkan konuşmasını, '111. kuruluş yıl dönümümüz ve 26 Ağustos Özel Şeref Günümüz kutlu olsun' ifadesiyle tamamladı.

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ’NİN 111. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VE 26 AĞUSTOS ÖZEL ŞEREF GÜNÜ DOLAYISIYLA MANİSA’DA MEVLİT OKUTULUP LOKMA HAYRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. PROGRAMDA ŞEHİTLER RAHMET, GAZİLER İSE MİNNET VE ŞÜKRANLA ANILDI.