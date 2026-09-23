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İzmirli gençlerin projeleri Teknofest Diyarbakır finallerinde öne çıktı

İzmirli öğrenciler TEKNOFEST 2026 Diyarbakır finallerinde iklim, afet ve erişilebilirlik projeleriyle öne çıktı; fen lisesi ve BİLSEM derecelere girdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

İzmirli gençlerin projeleri Teknofest Diyarbakır finallerinde öne çıktı

İzmir okulları Diyarbakır finallerinde dikkat çekti

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2026 Diyarbakır finallerinde, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar öne çıktı. Öğrenciler, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla geliştirdikleri yenilikçi projelerle yarıştı ve farklı alanlarda başarılar elde etti.

Projeler, kategoriler ve elde edilen başarılar

İzmir Fen Lisesi, "Derin Pekiştirmeli Öğrenme ile Orman Yangını, Kaynak Yönetimi ve Müdahale Optimizasyonu Projesi" ile İklim Değişikliği ve Afet Yönetimi kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Aynı okul, "Afet Süreçlerinde Olay Bazlı Veri Yapılandırma ve Dinamik Risk Değerlendirme Modeli Projesi" ile İnsanlık Yararına Teknolojiler kategorisinde finale kaldı.

Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), finallere tam yedi farklı projeyle katılarak araştırma kapasitesini ortaya koydu ve sergileme alanında güçlü bir temsil sağladı. İzmir Kız Lisesi ise görme engelli öğrencilerin kimya eğitimine erişimini hedefleyen "Görüngü: Erişilebilir Kimya için Haptik Bileklik Projesi" ile jüri ilgisini çekmeyi başardı. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi de biyoloji alanındaki çalışmasıyla finalistler arasında yer aldı.

Mesleki eğitimin sahadaki yansıması

Mesleki ve teknik eğitimdeki güçlü altyapı TEKNOFEST sahasına yansıdı. Kemalpaşa KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, "Elektrik Kumanda Panosu Tasarımı ve Uygulaması" kategorisinde 100'ü aşkın takım arasından ilk 15'e girerek finale yükseldi. Bu alanda özellikle kız öğrencilerin etkin temsili ve takım çalışması dikkat çekti. Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencileri de aynı kategoride başarı göstererek finallere kaldı.

Öğrenciler tarafından geliştirilen projelerin ortak özelliği, toplumsal sorunlara teknolojiyle çözüm üretme odağı oldu. Afet yönetiminden erişilebilir eğitime, enerji ve otomasyon çözümlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan projeler, hem uygulama hem de toplumsal fayda bakımından değerlendirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, elde edilen başarı için gurur duyduklarını belirtti ve "Üreten, araştıran ve ülkemizin teknoloji vizyonuna büyük katkılar sunan tüm okullarımızı yürekten tebrik ediyorum. Bilim ve teknoloji yolculuğunda büyük bir azimle çalışan öğrencilerimize, onlara bu yolda rehberlik eden değerli danışman öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve her zaman destekçimiz olan velilerimize teşekkürlerimi sunuyor, gençlerimizin bilimin ışığında nice güzel başarılara imza atmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Diyarbakır finallerinde İzmirli okulların başarısı, kentteki eğitim ekosisteminin proje odaklı ve uygulamaya dönük yapısının bir göstergesi olarak öne çıktı. Öğrenciler ve eğitim kurumları, edindikleri deneyimlerle teknoloji yarışmalarında kalıcı bir iz bırakmaya devam ediyor.

TEKNOFEST 2026’NIN DİYARBAKIR’DA DÜZENLENEN FİNALLERİNE, İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI...

TEKNOFEST 2026’NIN DİYARBAKIR’DA DÜZENLENEN FİNALLERİNE, İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR DAMGA VURDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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